«Не нужно бояться постпутинского будущего». Подоляк рассказал, что нужно для завершения войны России против Украины 11 декабря, 20:04 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что для завершения войны нужно военное поражение РФ, антироссийские санкции и саботаж внутри страны-агрессора.

Об этом он написал в Twitter.

«Не надо бояться постпутинского будущего. Есть только один путь к завершению войны: военные поражения России на поле боя + санкционное истощение ru-экономики + изоляция России на мировых рынках + внутренний саботаж внутри России = победа Украины и восстановление глобальной безопасности», — отметил советник главы ОП.



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