«Железный занавес с РФ и нулевая репутация Москвы». Подоляк рассказал, что для него лично будет означать победу Украины

30 мая, 23:13
Цей матеріал також доступний українською
Подоляк добавил, что Украине требуется договор о гарантиях безопасности для завершения войны (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Подоляк добавил, что Украине требуется договор о гарантиях безопасности для завершения войны (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что для него лично будет означать победу Украины в войне, которую развязала Россия.

Война России против Украины — главные события 30 мая

«Это территориальная целостность в полных, международно-признанных границах Украины, железный занавес с Россией, ничтожная, полностью нулевая репутация России», — сказал он в интервью LB.ua, которое публикует Офис президента.

Видео дня
Читайте также:

Москва, Россия, 30 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov) «Теплая война РФ с Западом». Дипломатическая изоляция, санкции и транспортная блокада приближают крах России — интервью с Мартыненко

Подоляк добавил, что Украине требуется договор о гарантиях безопасности для завершения войны.

«Вопрос гарантий — это вопрос правильного окончания войны в Европе. То есть мы возвращаемся к ключевому — готовности глобальной элиты брать на себя ответственность», — отметил он.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов говорил, что Украина будет вести боевые действия пока российские войска не покинут все ее территории, включая временно оккупированные Крым и Донбасс.

https://www.youtube.com/embed/2dPYjPhtw8Q
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Война в Украине Офис президента Украины Михаил Подоляк

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X