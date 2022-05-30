«Железный занавес с РФ и нулевая репутация Москвы». Подоляк рассказал, что для него лично будет означать победу Украины 30 мая, 23:13 Цей матеріал також доступний українською Подоляк добавил, что Украине требуется договор о гарантиях безопасности для завершения войны (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что для него лично будет означать победу Украины в войне, которую развязала Россия.

Война России против Украины — главные события 30 мая

«Это территориальная целостность в полных, международно-признанных границах Украины, железный занавес с Россией, ничтожная, полностью нулевая репутация России», — сказал он в интервью LB.ua, которое публикует Офис президента.

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Подоляк добавил, что Украине требуется договор о гарантиях безопасности для завершения войны.

«Вопрос гарантий — это вопрос правильного окончания войны в Европе. То есть мы возвращаемся к ключевому — готовности глобальной элиты брать на себя ответственность», — отметил он.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов говорил, что Украина будет вести боевые действия пока российские войска не покинут все ее территории, включая временно оккупированные Крым и Донбасс.

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