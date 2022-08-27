Подоляк рассказал, чем должна закончиться война России против Украины 27 августа, 15:11 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война РФ против Украины должна закончиться поражением Путина и возвращением всех оккупированных территорий.

Об этом он написал в Twitter.

«Эта война должна закончиться одним путем: военным поражением России; возвращением территорий Украины; трибуналом над преступниками; началом трансформации России», — говорится в сообщении.

Видео дня

По его словам, для этого не меньше, чем оружие, нужна воля к победе.

«Все „компромиссы“ будут иметь катастрофические последствия для человечества», — подчеркнул Подоляк.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.