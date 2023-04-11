В Офисе президента раскритиковали Twitter за отказ удалить антиукраинское сообщение Медведева

11 апреля, 00:06
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Михаил Подоляк раскритиковал политику Twitter (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Михаил Подоляк раскритиковал политику Twitter (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал Twitter за отказ удалить антиукраинское сообщение Дмитрия Медведева.

«Разблокированные аккаунты власти, масштабирование ru-твитов про „убей Украину“ на фоне откровенной пессимизации украинцев — это вообще не о свободе слова… Twitter не видит вреда в распространении пропаганды, прямо поощряющей уничтожение и массовые убийства. Может, искусственный интеллект лучше промодерирует? – заявил Подоляк.

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https://mobile.twitter.com/Podolyak_M/status/1645454877118676993
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Недавно соратник диктатора Путина Дмитрий Медведев опубликовал очередной бред об Украине в социальных сетях.

Желая выплеснуть свою бессильную ярость из-за постоянных провалов ВС РФ, Медведев заявил, что Украина «вскоре исчезнет», поскольку якобы ни США, ни Европе, ни остальному миру она не интересна.

Владелец Twitter американский миллиардер Илон Маск заявил, что не будет ограничивать в публикациях российских чиновников, в том числе экспрезидента РФ Дмитрия Медведева, публикующего призывы к уничтожению Украины.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Twitter Дмитрий Медведев Илон Маск Михаил Подоляк

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