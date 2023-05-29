На Банковой Лукашенко назвали «VIP-пропагандистом войны» после заявлений о готовности РФ раздавать ядерное оружие 29 мая, 01:23 Александр Лукашенко (Фото:Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS)

Советник Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал белорусского диктатора Александра Лукашенко после его заявлений относительно ядерного оружия.

Подоляк подчеркнул, что необходима совместная и жесткая реакция мира на слова Лукашенко и его кремлевского соратника Владимира Путина.

«Ядерные заявления Лукашенко (номинального хозяина Беларуси и VIP-пропагандиста войны) прямо указывают на то, что Рф намеренно „убивает“ концепцию глобального ядерного сдерживания и „хоронит“ ключевой глобальный договор о нераспространении ядерного оружия. Это фундаментально подрывает принципы глобальной безопасности… Решение может быть только одно. Необходима жесткая позиция ядерных государств; соответствующие резолюции ООН/МАГАТЭ; объемные санкции против „Росатома“; системные финансовые санкции в отношении Беларуси и остаточно в отношении России…», — заявил Подоляк.

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28 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия предоставит ядерное оружие всем странам, которые вступят в «союз Беларуси и России».

25 мая в Москве состоялась встреча лидеров стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и нескольких других глав государств бывшего СССР.

В частности, диктатор Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвали к дальнейшему развитию отношений ЕАЭС с третьими странами, включая переговоры о соглашениях о свободной торговле с ОАЭ, Индией, Египтом, Индонезией, Израилем и Ираном.

Во время своего выступления Касым-Жомарт Токаев публично раскритиковал ЕАЭС и назвал проблемой сближение РФ с Беларусью.

Он заявил о нарушении принципов ЕАЭС, прописанных в договоре 2015 года, заявив о «многочисленных фактах взаимных барьеров и ограничений», и призвал «решать проблемы».

Накануне саммита ЕАЭС министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали соглашения, которые формально продвигают подготовку к размещению российского тактического ядерного оружия на белорусской территории.