Пираты кремлевского болота. Подоляк прокомментировал призывы Медведева и Пескова воровать контент

25 марта, 20:16
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Кремлевский шут Медведев ранее призвал «навредить всяким нетфликсам» (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Кремлевский шут Медведев ранее призвал «навредить всяким нетфликсам» (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Советник Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на призывы Дмитрия Медведева и Дмитрия Пескова воровать контент.

Он отметил, что кремлевские политики снова признались в своих преступлениях.

«Снова российские официальные лица признались в уголовном преступлении. Призывают россиян распространять пиратские копии кино/музыки. Если ты вор, то ты вор… РФ всегда ворует. Не изобретает, не придумывает, а грабит и обворовывает. Настоящее лицо „великой русской культуры“…», — заявил Подоляк.

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https://twitter.com/Podolyak_M/status/1639651545045164034
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Ранее заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предлагает россиянам загружать и распространять пиратские копии произведений, которые им недоступны из-за санкций после начала полномасштабного вторжения в Украину, чтобы «довести собственников до банкротства».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что согласен с мнением заместителя председателя Совбеза РФ.

«Соглашусь с Дмитрием Анатольевичем. Мы же имеем дело с пиратами - те, кто нас ограбил, те, кто захватил наши активы, украл наши активы... Фраза "пиратский контент" уже под другим соусом должна восприниматься", - сказал он

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Пиратские фильмы Михаил Подоляк Пиратство

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