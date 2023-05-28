«Меньше «российских понтов». Победа Украины и обнуление репутации России — лучшая инвестиция в безопасность — Подоляк

28 мая, 15:23
Поделиться:
Михаил Подоляк (Фото:Радио Свобода)

Михаил Подоляк (Фото:Радио Свобода)

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что безоговорочная победа Украины и обнуление репутации РФ является лучшей инвестицией сегодня в мировую безопасность.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Действительно, лучшая сегодня инвестиция (и не только американская) в безопасность — это инвестиция в полную и безоговорочную победу Украины. Как символ того, что демократии гораздо сильнее агрессивного авторитарного мракобесия (особенно российского типа)», — отметил Подоляк.

Видео дня

Подоляк добавил, что украинская победа также «окончательно обнулит репутацию России», опровергнет мифы о том, что РФ имеет «современную армию, экономику и историю», а также вернет мир к международному праву.

Читайте также:
«Подтверждают недееспособность РФ». В Офисе президента отреагировали на бред о российских «условиях мира»

«Меньше „российских понтов“ — больше стабильности, предсказуемости и комфорта в мире», — подчеркнул советник Офиса президента.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Безопасность Михаил Подоляк Война России против Украины победа Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X