«Меньше «российских понтов». Победа Украины и обнуление репутации России — лучшая инвестиция в безопасность — Подоляк 28 мая, 15:23 Михаил Подоляк (Фото:Радио Свобода)

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что безоговорочная победа Украины и обнуление репутации РФ является лучшей инвестицией сегодня в мировую безопасность.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Действительно, лучшая сегодня инвестиция (и не только американская) в безопасность — это инвестиция в полную и безоговорочную победу Украины. Как символ того, что демократии гораздо сильнее агрессивного авторитарного мракобесия (особенно российского типа)», — отметил Подоляк.

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Подоляк добавил, что украинская победа также «окончательно обнулит репутацию России», опровергнет мифы о том, что РФ имеет «современную армию, экономику и историю», а также вернет мир к международному праву.

«Меньше „российских понтов“ — больше стабильности, предсказуемости и комфорта в мире», — подчеркнул советник Офиса президента.