Подоляк озвучил четыре шага в ответ на ядерный терроризм России

16 августа, 23:32
Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал четыре шага для противодействия ядерному терроризму РФ, которая оккупировала Запорожскую атомную электростанцию.

Инфографика: НВ

В Twitter он сообщил, что первый шаг — это планировать любые визиты на Запорожскую АЭС через Киев.

«РФ, конечно, дает заднюю, потому что ей есть что скрывать», — добавил Подоляк.

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По его мнению, вторым шагом должны стать санкции в отношении атомной промышленности государства-агрессора. Третьим шагом — ультимативное требование к РФ покинуть станцию, а четвертым — изгнание России из Совета Безопасности.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1559615143541088257
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Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 15 августа, заявил, что российские оккупанты должны покинуть Запорожскую АЭС и соседние территории без всяких условий.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Терроризм ЗАЭС Михаил Подоляк

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