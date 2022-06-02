Ответил Пескову. Западное оружие делает украинцев счастливыми, как и все, что помогает выгнать россиян из Украины — Подоляк 2 июня, 17:01 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что западное оружие делает украинцев счастливыми.

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Так он отреагировал на заявления в Кремле, о том, что поставки западного оружия якобы «принесут только новые страдания».

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«Снабжение западным оружием принесет только новые страдания», — говорят странные субъекты в Кремле. Так вот, читайте по слогам: страдание народу приносит армия палачей и мародеров", - написал он в Twitter.

По его словам, "западное оружие делает украинцев счастливыми".

«Как и все, что помогает изгнать россиян с нашей земли, – написал он.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что поставка западного оружия якобы “просто доставит больше страданий Украине”.

1 июня президент США Джо Байден подтвердил, что новый пакет американской военной помощи Украине будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним.

В пресс-службе Пентагона рассказали, что 11-й пакет помощи Украине на 700 млн долларов включает:

РСЗО HIMARS и снаряды к ним;

пять противоартиллерийских радаров;

две РЛС для обнаружения воздушных целей;

1 тысяча Javelin и 50 пусковых установок;

6 тысяч единиц противотанкового оружия;

15 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;

четыре вертолета Ми-17;

15 тактических автомобилей;

запчасти и оборудование.

Байден также заявлял, что США не будут отправлять в Украину ракетные системы, которые могут достичь территории страны-агрессора России. Позже в Госдепе уточнили, что Вашингтон не поставляет ракеты большой дальности «для использования за пределами поля боя в Украине».

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