«Официально хочет уничтожить Украину». Подоляк прокомментировал статью пропагандистов РосСМИ о «деукраинизации» 4 апреля, 20:31 Цей матеріал також доступний українською Киевская область после освобождения от оккупантов, 1 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что РФ хочет превратить Украину в «выжженную пустыню», комментируя статью в российским пропагандистском ресурсе РИА новости.

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«В России периодически появляются попытки общественного обоснования… «ликвидации украинской государственности». Причем во все более жестких формулировках. Вплоть до откровенных заявлений: «денацификация Украины — это тоже неизбежная деевропеизация», — написал он в Telegram.

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Подоляк уточнил, что речь идет о статье в пропагандистском росСМИ РИА Новости, которая, как он подчеркнул, фактически открыто объявляет официальную позицию страны.

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«Откровенно так сообщает, что Россия официально хочет уничтожить Украину. И при этом официально же собирается тотально геноцидить (убивать) население нашей страны. А дополнительно планирует уничтожить нам всю инфраструктуру и превратить страну в разрушенную и выжженную пустыню», — подчеркнул Подоляк.

Подоляк подчеркнул, что в РФ официально и публично протоколируют призывы к массовому убийству по этническим, социальным и государственным признакам. Он добавил, что это «конкретная уголовная практика в международных юрисдикциях», и для России, и для его представителей.

«Качество аналитики, равно как и качество их „интеллектуальной элиты“ остается ниже плинтуса. Абсолютная неадекватность. Абсолютное непонимание Украины и мира. Абсолютные изгои. И потому итоговая стоимость для самой России будет очень убийственной», — добавил он.

Также Подоляк отметил, то пока граждане страны-агрессора не перестанут накручивать друг друга «собственным пропагандистским идиотизмом», сидя в сотне километров от линий фронтов и территорий, где они уже проводят массовые акции истребления украинцев, количество уничтоженной живой силы России и бронетехники будет увеличиваться в геометрической прогрессии.

4 апреля, в пропагандистском РИА Новости вышла статья под названием «Что Россия должна сделать с Украиной». Автор призывает «по максимуму» уничтожать украинцев, которые противятся российской оккупации. Пропагандист также призывает к «деукраинизации», а само название Украина, по его заявлениям, не может быть сохранено.

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