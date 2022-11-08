Макрон заявил, что говорить с РФ придется. На Банковой поинтересовались, о чем? 8 ноября, 11:31 Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что Кремль к переговорам не готов (Фото:ОПУ)

Во вторник, 8 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон снова заявил о необходимости диалога между Украиной и РФ для завершения войны.

По его словам, переговоры должны проходить на условиях, которые будут выбраны Киевом, однако без «абсолютно радикальных».

«В какой-то момент нам придется вернуться за стол переговоров», — заявил Макрон.

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В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Украины к переговорам открыта, однако к ним не готов российский диктатор Владимир Путин, поскольку позиция, в которой на них окажется РФ, для него неприемлемы.

В связи с этим представитель ОПУ поинтересовался, какие условия, по мнению тех, кто пытается склонить Киев к диалогу с агрессором, могут быть приемлемыми.

«У меня вопрос к „миротворцам“: а что вы подразумеваете под словом „переговоры“? Российские ультиматумы известны: „Мы приехали на танках. Признайте поражение и утрату территорий“. Эти условия неприемлемы. Так о чем говорить? Или вы просто прячете в слове „урегулирование“ слово „капитуляция“?», — написал он у себя в Twitter.

После серии массированных ударов РФ по гражданской инфраструктуре Украины президент Владимир Зеленский утвердил 4 октября решение СНБО о невозможности переговоров с нынешним главой Кремля Владимиром Путиным. В ОПУ заявили, что диалог может начаться, когда в РФ сменится власть.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от ситуации на поле боя.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с РФ, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

