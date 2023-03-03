В ОП высмеяли заявления Лаврова по поводу переговоров, предложив оценить «новые реалии»

3 марта, 00:47
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Сергей Лавров (Фото:REUTERS/Anushree Fadnavis)

Сергей Лавров (Фото:REUTERS/Anushree Fadnavis)

В четверг, 2 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от «серьезных переговоров» с Украиной.

В ответ советник Офиса президента Михаил Подоляк предложил соратнику диктатора Путина "оценить новые реалии" и для начала вывести российские войска за границы Украины.

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"Лаврову нужно наконец-то оценить "новые реалии на земле, где идут бои" и годовую продолжительность "трехдневной войны" и не пропагандировать переговоры на своих условиях… Ведь об условиях все сказано: вывели войска с чужой территории, восстановили границу-1991 и переходим к "серьезным переговорам", - заявил Подоляк.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1631325495848763393
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24 февраля Зеленский вновь подчеркнул, что переговоры с Москвой возможны только после того, как российские оккупационные войска покинут украинскую территорию, прекратят бомбардировки и убийства. В январе в Белом доме говорили, что не видят признаков того, что Россия готова к настоящей дипломатии и продолжат помогать Киеву на поле боя.

https://www.youtube.com/watch?v=hvqyy9jNrK4
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сергей Лавров Переговоры с Россией Война в Украине Михаил Подоляк Война России против Украины

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