В ОП высмеяли заявления Лаврова по поводу переговоров, предложив оценить «новые реалии» 3 марта, 00:47 Сергей Лавров (Фото:REUTERS/Anushree Fadnavis)

В четверг, 2 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от «серьезных переговоров» с Украиной.

В ответ советник Офиса президента Михаил Подоляк предложил соратнику диктатора Путина "оценить новые реалии" и для начала вывести российские войска за границы Украины.

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"Лаврову нужно наконец-то оценить "новые реалии на земле, где идут бои" и годовую продолжительность "трехдневной войны" и не пропагандировать переговоры на своих условиях… Ведь об условиях все сказано: вывели войска с чужой территории, восстановили границу-1991 и переходим к "серьезным переговорам", - заявил Подоляк.

24 февраля Зеленский вновь подчеркнул, что переговоры с Москвой возможны только после того, как российские оккупационные войска покинут украинскую территорию, прекратят бомбардировки и убийства. В январе в Белом доме говорили, что не видят признаков того, что Россия готова к настоящей дипломатии и продолжат помогать Киеву на поле боя.

