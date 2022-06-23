«Патриотический хоррор». Подоляк ответил на планы Мединского снять фильм об «освобождении» Донбасса

23 июня, 13:27
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Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на планы помощника российского диктатора Путина Владимира Мединского снять фильм об «освобождении» Донбасса.

Подоляк поинтересовался, каким может быть его сюжет.

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«Интересно, какой сюжет? Группа головорезов вторгается в счастливый регион и начинает грабить людей, насиловать женщин, строить концлагеря, разводить семьи и хоронить детей в безымянных могилах? Новый жанр: патриотический хоррор?» — написал он в Twiiter.

Видео дня
https://twitter.com/Podolyak_M/status/1539896460380184578

Мединский заявлял, что после окончания войны России против Украины можно снять фильм об «освобождении» Донбасса.

По его словам, фильм «может быть не один».

https://www.youtube.com/watch?v=9kSvuLWud2Y&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Мединский Михаил Подоляк Война России против Украины

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