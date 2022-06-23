«Патриотический хоррор». Подоляк ответил на планы Мединского снять фильм об «освобождении» Донбасса 23 июня, 13:27 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на планы помощника российского диктатора Путина Владимира Мединского снять фильм об «освобождении» Донбасса.

Подоляк поинтересовался, каким может быть его сюжет.

«Интересно, какой сюжет? Группа головорезов вторгается в счастливый регион и начинает грабить людей, насиловать женщин, строить концлагеря, разводить семьи и хоронить детей в безымянных могилах? Новый жанр: патриотический хоррор?» — написал он в Twiiter.

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Мединский заявлял, что после окончания войны России против Украины можно снять фильм об «освобождении» Донбасса.

По его словам, фильм «может быть не один».

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