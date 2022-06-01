В Евросолидарности ответили на обвинения Подоляка. Тот сказал, что решения времен Порошенко стали одной из причин полномасштабной войны

1 июня, 19:17
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Ростислав Павленко отреагировал на обвинения Михаила Подоляка (Фото:Европейская Солидарность)

Ростислав Павленко отреагировал на обвинения Михаила Подоляка (Фото:Европейская Солидарность)

В партии Европейская солидарность отреагировали на заявления советника главы Офиса президента Михаила Подоляка о том, что некоторые решения руководства Украины в 2015−2016 годах стали одной из причин полномасштабного вторжения России.

В интервью Интерфакс-Украина, опубликованном 1 июня, Подоляк прокомментировал публикацию показаний народного депутата от бывшей ОПЗЖ Виктора Медведчука против пятого президента Петра Порошенко:

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"…Одна из причин этой войны — в решениях политического руководства Украины 2015−2016 годов. Это попытка сыграть на две стороны, усидеть на двух стульях, обмануть собственную страну, одновременно торгуя с Россией. В то время как Медведчук все непосредственно регулировал".

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Как сообщает пресс-служба Евросолидарности, народный депутат Ростислав Павленко заявил, что корни полномасштабного вторжения российских оккупантов нужно искать «в 2019—2022 годах». По его словам, в 2015—2016 годах удалось «купировать» вторжение и «освободить две трети ранее оккупированных территорий Донбасса».

"…С ноября 2021 года… западные партнеры били в набат по поводу рашистского вторжения, а горе-советники наперегонки генерировали месседжи о «нагнетании паники» и «информационных операциях» в ущерб «большому строительству… Мы в Европейской Солидарности как не велись, так и не собираемся вестись на примитивные провокации и начинать внутренне украинское выяснение отношений — до дня Украинской Победы», — сказал нардеп.

23 мая СБУ опубликовала видео, на котором задержанный по подозрению в государственной измене прокремлевский нардеп Виктор Медведчук заявил о причастности пятого президента Петра Порошенко к закупке угля в ОРДЛО и выводу нефтепровода из госсобственности. В партии Европейская солидарность, лидером которой является Порошенко, это назвали информационной диверсией в пользу РФ.

https://www.facebook.com/rostyslav.pavlenko/posts/5510845475603702

Порошенко и Медведчук являются фигурантами дела о поставках угля со временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах.

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https://www.youtube.com/embed/4p8ib0v6b3Y
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Петр Порошенко партия Европейская Солидарность Михаил Подоляк Война России против Украины

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