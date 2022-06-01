Подоляк заявил, что ряд решений во время президентства Порошенко стали одной из причин полномасштабной войны 1 июня, 15:36 Цей матеріал також доступний українською Подоляк связал решения времен президента Порошенко с началом полномасштабного вторжения РФ (Фото:ОПУ)

Одной из причин полномасштабного вторжения России в Украину стали принятые решение политического руководства в 2015—2016 годах, когда президентом был Петр Порошенко, заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина, отвечая на вопрос о своевременного обнародования показаний пророссийского нардепа Виктора Медведчука против экс-президента.

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«Возник вопрос — надо ли это обнародовать? Безусловно, надо. Потому что одна из причин этой войны — в решениях политического руководства Украины 2015−2016 годов. Это попытка сыграть на две стороны, усидеть на двух стульях, обмануть собственную страну, одновременно торгуя с Россией. В то время, как Медведчук все непосредственно регулировал», — сказал советник главы ОПУ.

По словам Подоляка, подписание Порошенко Минских договоренностей стало одним из направлений, которые спровоцировали нынешнюю войну, и попыткой легализовать самопровозглашенные республики в Донецкой и Луганской областях.

«Да, это попытка Минска-2 — легализовать их. При этом, Минск-2 был написан в том количестве и последовательности пунктов, которые были неприемлемы для Украины в исполнении. Человек, когда это подписывал, заведомо знал, что это направление будет конфликтным. Нельзя будет реализовать все пункты Минска. Но человек это сделал», — заявил он.

Еще одной причиной войны он назвал «формирование в Украине гигантского пророссийского конгломерата под названием «Медведчук».

«Он же не просто какой-то коррупционный менеджер. Через него длительное время в Украину заходили ресурсы на формирование пророссийских позиций. Причем, не просто в рамках пророссийской конкуренции, а с тех позиций, что Украина должна стать на колени перед Россией, признать ее право аннексировать Крым, убивать людей на Донбассе, заходить в Украину в любой момент, формировать свое марионеточное правительство», — подчеркнул он.

23 мая СБУ обнародовала видео, на котором задержанный по подозрению в государственной измене прокремлевский народный депутат Виктор Медведчук заявил о причастности пятого президента Петра Порошенко к закупке угля у ОРДЛО и выводу нефтепровода из госсобственности.

Медведчук сообщил, что к схеме закупок угля была привлечена «фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента и заканчивая министрами и правоохранителями».

В партии Европейская солидарность, лидером которой является Порошенко, это назвали информационной диверсией в пользу РФ.

В так называемом «угольном деле» Порошенко подозреваемый с 20 декабря 2021 года. Оно касается поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах.

По версии следствия он использовал предоставленные ему полномочия и инструменты влияния, чтобы контракты с ЮАР были расторгнуты, а затем по требованию представителей РФ организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с неподконтрольных территорий, таким образом «поставив Украину в энергетическую зависимость от РФ и подконтрольных ей главарей псевдореспублик».

6 января Печерский суд арестовал все личное имущество Порошенко, в том числе акции в ряде частных компаний.

В Евросолидарности заявили, что подозрение является политически мотивированным и обвинили президента Владимира Зеленского в преследовании оппозиции. Сам Порошенко обвинил Зеленского и бизнесмена Игоря Коломойского в организации и заказе уголовного дела против него.

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