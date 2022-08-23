«РФ понимает пощечину или выбитые зубы». Число взрывов в Крыму будет расти, переговоры на этом этапе сломают Европу. Интервью с Подоляком 23 августа, 10:05 Эксклюзив НВ Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Фото:Офис президента Украины / Facebook)

В канун Дня независимости, в который с высокой вероятностью следует ожидать обострения войны, Радио НВ пообщалось с советником главы Офиса президента Михаилом Подоляком о жестокости РФ и ответе Украины на нее.

Также в интервью он рассказал, как российский диктатор Владимир Путин отчаянно ищет пути переговоров и почему на этом этапе Украина не может на них согласиться, а также об Александре Лукашенко и «роковом» для него решении.

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— В канун Дня независимости страна напряглась. От россиян можно ожидать чего-то, о чем вы уже информировали. И президент Владимир Зеленский предупредил, что РФ может совершить нечто особенно жестокое. Что это может быть?

— От россиян можно ожидать только одного — нарушения правил войны и атаки гражданского населения. Это первое.

Второе. Безусловно, они немного архаичные люди, поэтому 23,24,25 [августа] привяжут к мероприятиям ко Дню независимости, которые мы традиционно проводили в эти дни, и попытаются поджать на нас психологически, за счет, на мой взгляд, возможного увеличения количества обстрелов ракетами разной дальности территории Украины, в том числе города Киева.

Третье — ключевое. Надо понимать, что когда мы слышим сирену, не делать браваду, а лишний раз спуститься в место, где можно пересидеть это время.

— А мы попытаемся поджать оккупантов психологически? Глядя на происходящее в Крыму, мне кажется, это работает.

— Мы уже поджали. Мы ведь работаем. Это большой интенсивности война, а она не бывает в одну сторону. Так россияне думали, что они могут зайти, безнаказанно вести себя, уничтожать наших людей и так далее. Но нет. При такой интенсивности войны, тем более что она уже полгода идет, все будет только увеличиваться, имею в виду обратная реакция, не только на территории Крыма, а по всем оккупированным местам, где сегодня находится российская армия.

Поэтому психологически это иначе выглядит сегодня. Мы, например, готовы к этому произволу «русского мира», мы понимаем, какого типа войну они ведут. Но, с другой стороны, они вообще психологически были не готовы к тому, что сегодня происходит в Крыму или даже в Херсонской, Запорожской областях, или даже в Донецкой, Луганской.

Они думали, что будут нас безнаказанно убивать, а сами будут сидеть и ждать, пока это все кончится, но только, чтобы они не пострадали.

Сегодня они уже начинают понемногу просыпаться и понимать, что вся эта российская пропаганда бездействует, это просто была именно пропаганда, которую нужно не слушать; что в Крыму будет только нарастать количество атак неизвестного происхождения, скажем щепетильно, которые испортят не просто конкретный пляжный сезон, а испортят возможность жить на украденной территории.

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