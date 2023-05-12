В Офисе президента назвали условия обмена Богуслаева на украинских защитников 12 мая, 02:39 Вячеслав Богуслаев (Фото:Громадське)

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что экс-президента Мотор Сич Вячеслава Богуслаева можно отдать России только после приговора суда.

"Он должен получить максимально жесткий уголовный приговор и максимальный срок. Нужно юридически зафиксировать его с одной стороны как уголовного преступника, а с другой – как абсолютного, чистокровного предателя", - заявил Подоляк.

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Советник ОП отметил, что важно зафиксировать юридически вину Богуслаев, чтобы люди в будущем не говорили, что он "поднимал производство на Мотор Сич". Подоляк хотел бы, чтобы Россия отдала за Богуслаев "тысячу наших ребят".

"Если нужно, мы все сделаем, чтобы забрать реальных граждан Украины. Реальных, а не этих вот фиктивных ряженых красных директоров. Эти субъекты также могут попасть в список на обмен", - заявил Подоляк.

22 октября 2022 года стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании Мотор Сич, экс-нардепа от Партии регионов Вячеслава Богуслаева в рамках дела о незаконных поставках компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

24 октября Шевченковский райсуд Киева отправил Богуслаева под стражу. По данным программы Схемы, у него с 2000 года было российское гражданство, с 2002 года — квартира в Москве.

Богуслаева задержали по подозрению в госизмене, а 28 марта сообщили о новом подозрении — в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям (ст. 114−1 УК Украины). По данным правоохранителей, он приказал снять лопасти с вертолетов, чтобы ими не могли воспользоваться защитники Украины. Он до сих пор находится под стражей.



4 ноября суд арестовал имущество Богуслаева почти на 1 миллиард гривен. 7 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что Мотор Сич вместе с рядом других стратегических предприятий будет круглосуточного работать на оборону Украины.

10 мая Схемы опубликовали письмо Богуслаева, адресованное главе Офиса президента Андрею Ермаку. В письме он назвал себя «пенсионером, инвалидом 1 группы» и попросил отдать его РФ в рамках обмена.