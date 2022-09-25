Подоляк назвал три обязательных для россиян шага, чтобы спасти свою страну

25 сентября, 19:29
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Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что россиянам нужно перестать бояться и выходить на протесты.

Об этом он написал в Twitter.

По словам советника руководителя ОП, чтобы спасти свою страну и место в истории россиянам нужно:

  • Осознать катастрофу. Преодолеть страх перед «Политбюро российского диктатора Владимира Путина»;
  • Массовые протесты, категорический отказ от мобилизации;
  • Другая Россия. Без Z.

Видео дня

«Начните идти по „правильному плану“, наконец», — подчеркнул Подоляк.

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https://twitter.com/Podolyak_M/status/1574059448506671104
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Россия Михаил Подоляк Война России против Украины

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