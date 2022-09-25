Подоляк назвал три обязательных для россиян шага, чтобы спасти свою страну 25 сентября, 19:29 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что россиянам нужно перестать бояться и выходить на протесты.

Об этом он написал в Twitter.

По словам советника руководителя ОП, чтобы спасти свою страну и место в истории россиянам нужно:

Осознать катастрофу. Преодолеть страх перед « Политбюро российского диктатора Владимира Путина»;

Политбюро российского диктатора Владимира Путина»; Массовые протесты, категорический отказ от мобилизации;

Другая Россия. Без Z.

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«Начните идти по „правильному плану“, наконец», — подчеркнул Подоляк.



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