Подоляк назвал три обязательных для россиян шага, чтобы спасти свою страну
Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что россиянам нужно перестать бояться и выходить на протесты.
Об этом он написал в Twitter.
По словам советника руководителя ОП, чтобы спасти свою страну и место в истории россиянам нужно:
- Осознать катастрофу. Преодолеть страх перед «Политбюро российского диктатора Владимира Путина»;
- Массовые протесты, категорический отказ от мобилизации;
- Другая Россия. Без Z.
«Начните идти по „правильному плану“, наконец», — подчеркнул Подоляк.
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