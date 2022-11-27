Подоляк назвал последствия поражения РФ в войне против Украины

27 ноября, 18:13
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Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что поражение России в войне против Украины будет иметь положительные последствия для всего мира.

Об этом он написал в Twitter.

«Наказание военных преступников. Уменьшение поддержки террористов в мире. Восстановление международного права. Невозможность силового захвата территорий. Экономическое уничтожение агрессора. Прекращение любого шантажа. Это возможно, если РФ проиграет. Украина это поддерживает. Кто нет?» — сообщил Подоляк.

Видео дня

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1596849913815441408
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Михаил Подоляк Война России против Украины

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