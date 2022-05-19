«Чистый российский абсурд». Подоляк назвал «дипломатической деменцией» призывы России к ВОЗ повлиять на Киев 19 мая, 19:14 Цей матеріал також доступний українською Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал «дипломатической деменцией» призыв России к ВОЗ повлиять на Киев, чтобы украинцы перестали сопротивляться российской агрессии и сложили оружие.

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«То есть „кокаиновые интеллектуалы“ из российского министерства вполне серьезно предлагают международной организации передать нам ультиматум: украинцы, к вам домой пришли насильники и убийцы, поэтому вы тихонько станьте к стенкам и ждите, пока они ограбят, изнасилуют. А потом займут часть вашего дома и будут там безунитазно бухать», — пишет Подоляк в Telegram.

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Советник подчеркнул, что это «чистый российский абсурд» и «дипломатическая деменция», причиной которого, по его мнению, является зависимость от «специальных стимуляторов» и международная изоляция. Подоляк предположил, что скоро дипломатические контакты Москвы ограничатся Беларусью, Эритреей и гуманитарными организациями, у которых Кремль будет просить, чтобы украинцы сложили оружие.

«Впрочем, единственное, чем в ВОЗ могут помочь Кремлю, — это организовать должное коллективное психиатрическое обследование. И предложить программы адаптивной терапии. Безусловно, Киев может только приветствовать подобные лечебные мероприятия», — добавил Подоляк.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что единственный документ, который могут подписать Украина и Россия, — это капитуляция страны-агрессора.

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