Договор о вывозе украинского зерна: в ОПУ заявили, что на провокации РФ будет немедленный военный ответ

22 июля, 15:13
Никакого сопровождения кораблей с зерном военным флотом РФ не будет (Фото:kirahoffmann/pixabay)

Никакого сопровождения кораблей с зерном военным флотом РФ не будет (Фото:kirahoffmann/pixabay)

Украинская сторона оставляет за собой право на военные ответ в случае провокаций кремлевского режима во время реализации так называемого «стамбульского договора» о вывозе украинского зерна из заблокированных РФ портов.

Об этом заявил в пятницу, 22 июля, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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«Никакого сопровождения транспорта российскими кораблями и присутствию российских представителей в наших портах. В случае провокаций — немедленный военный ответ», — подчеркнул он у себя в Twitter.

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Согласно договору, подписанному Украиной с Турцией и ООН, во время вывоза зерна все проверки транспортных кораблей «будут осуществляться общими группами в турецких водах в случае возникновения такой потребности».

Зеркальное соглашение подписали в Стамбуле и представители РФ.

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13 июля прошла первая четырехсторонняя встреча по вопросу разблокирования черноморского экспорта украинского зерна, в которой принимали участие представители Украины, России, Турции и ООН.

Министр обороны Турции сообщил, что делегации договорились о создании координационного центра в Стамбуле и согласовали «основные технические вопросы», в том числе «совместный контроль в пунктах отправления и прибытия».

https://www.youtube.com/watch?v=Oh6RY16k_Ag
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Страна-агрессор Россия умышленно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует экспорту по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам, железнодорожной инфраструктуре и даже полям с зерном.

Таким образом Кремль пытается давить на мировое сообщество, чтобы добиться снятия санкций, введенных против РФ за ее военные преступления.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Зерно Стамбул Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины Продовольственный кризис

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