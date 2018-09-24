Подготовка работы ЦИК. Смогут ли члены новоизбранной комиссии влиять на выборы

Новоизбранные члены Центральной избирательной комиссии встретятся на своем первом заседании после того, как уволятся со своих должностей и примут присягу. На это потребуется примерно 10 дней, рассказал новоизбранный член ЦИК Евгений Радченко. Об этом - в сюжете Радио НВ.

По его словам, после решения всех формальностей комиссия выберет себе главу и управляющий состав. Пока свою кандидатуру ни один из представителей не предлагал, но избрание не займет много времени, говорит Радченко.

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Несмотря на то, что вновь избранные члены ЦИК не имеют опыта работы в этой структуре, они довольно профессиональны в юриспурденции и организации предвыборных штабов, рассказал аналитик гражданской сети Опора Александр Клюжев.

По его словам, они будут работать не хуже, чем предыдущий состав ЦИК. Однако следует переживать за их политическую объективность, поскольку они являются представителями партий, которые уже начали предвыборную гонку, добавляет Клюжев.

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По мнению директора института стратегических исследований Новая Украина Андрея Ермолаева, большинство членов ЦИК, которые выдвигались от партий Петра Порошенко, не смогут влиять на результаты выборов в будущем.

Фальсификация выборов начинается с участков и людей, которые работают на местах

Эксперт добавил, что фальсификация выборов начинается с участков и коррумпированности людей, которые работают на местах.

Хотя увеличение количества членов ЦИК и разблокировало процесс создания обновленной команды, это влечет за собой риски их политического предубеждения, заявил бывший руководитель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский. Также можно поставить под сомнение тот фоакт, есть ли этот процесс конституционным, добавляет он.

Накануне Верховная Рада Украины утвердила кандидатуры нового состава Центральной Избирательной Комиссии.