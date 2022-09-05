В РФ падает поддержка войны против Украины, в дальнейшем это расшатает империю — Данилов

5 сентября, 18:14
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Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В России падает уровень поддержки войны против Украины и в дальнейшем это будет дестабилизировать ситуацию и расшатает конструкцию РФ.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в Twitter.

По его данным, в РФ растет негативное отношение к войне, и эта тенденция приобретает динамику.

«Турбулентность процессов в дальнейшем будет дестабилизировать ситуацию и расшатывать всю конструкцию псевдофедерального образования России», — написал Данилов.

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Он также подчеркнул, что российская «недоимперия» должна быть разрушена.

https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1566758884974411776
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Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что один из вариантов окончания войны — развал РФ. Министр подчеркивал, что страна-агрессор распадется «при нашей жизни».

«Это парад суверенитетов на несколько разных субъектов: Татарстан, Башкирстан и т. д», — говорил он.

https://www.youtube.com/embed/V7TgCOf_C9k
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Войска РФ Поддержка Алексей Данилов

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