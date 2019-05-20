Поддержим позитивные решения Зеленского, но заставим отвечать за невыполненные обещания — Вакарчук 20 мая, 20:19 1492 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

Партия Голос поддержит «позитивные изменения» для Украины, которые инициирует президент Владимир Зеленский, заявил глава политической силы Святослав Вакарчук.

Голос также выступит за «еще большие и более радикальные» изменения, сказал он в интервью Радио НВ.

«Если он [Зеленский, — Ред.] будет предлагать позитивные изменения для страны, мы, безусловно, их поддержим. Более того — мы будем выступать за еще большие изменения, еще более радикальные изменения, потому что мы уже слишком долго ждали и топтались на месте — 28 лет. Пора уже идти вперед, скажем так, на полных парусах с большой скоростью», — сообщил Вакарчук.

В то же время молодой политик отметил, что если Зеленский не будет выполнять свои обещания перед украинцами, то партия Голос «заставит его отвечать перед избирателями».

Вакарчук добавил, что в последний раз лично общался с новым президентом два года назад. Также он отметил, что открыт к любым обсуждениям с Зеленским.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горке в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения». В интервью Радио НВ он уточнил, что его решение является окончательными на него «ничто не может повлиять».

Также Вакарчук представил свою команду. В неё вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющая обязанности главы Одесской ОГА Соломия Бобровская.