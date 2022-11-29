Под «переговорами» Кремль подразумевает не диалог, а сохранение краденого — Подоляк 29 ноября, 19:28 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник глава Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что под «переговорами» Кремль подразумевает не диалог, а сохранение краденого.

«Все заявления России нужно пропускать через „сито правды“. Тогда увидим, что под „переговорами“ Кремль подразумевает не диалог, а сохранение краденого», — пишет он в Twitter.

Видео дня

Подоляк добавил, что для переговоров Россия должна вывести войска из Украины.

«Ответ известен: какие переговоры, если одна сторона продолжает убивать граждан другой? Хотите послушать украинский язык? Выведите войска», — отметил он.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».