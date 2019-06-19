Под Киевом кандидат в нардепы устроил политическую агитацию во время чемпионата по регби Вчера, 20:58 Цей матеріал також доступний українською НВ Кандидат в народные депутаты незаконно агитировал НВ

В Киевской области во время проведения чемпионата по регби проводилась незаконная политическая агитация.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Во время проведения чемпионата по регби на местном стадионе в Ирпене висели агитационные плакаты. Так себя рекламировал один из кандидатов в нардепы.

На заборе стадиона висели два баннера, а во время открытия чемпионата звучала агитация в поддержку кандидата.

По факту нарушений избирательного законодательства составлен административный протокол по ч.1 статьи 212−14 КУоАП.

Напомним, что выборы в парламент запланированы на 21 июля.