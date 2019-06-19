Владимир Огрызко
Первые шаги Зеленского
Бернар-Анри Леви
Как британцев обманули
Ярослава Гресь
Топ-5 трендов Каннского фестиваля
Юрий Витренко
Говорит и показывает Газпром
Спецтема: Погиб Дмитрий Тымчук Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Под Киевом кандидат в нардепы устроил политическую агитацию во время чемпионата по регби

Вчера, 20:58
Цей матеріал також доступний українською
Под Киевом кандидат в нардепы устроил политическую агитацию во время чемпионата по регби - фото

НВ

Кандидат в народные депутаты незаконно агитировал

В Киевской области во время проведения чемпионата по регби проводилась незаконная политическая агитация.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Во время проведения чемпионата по регби на местном стадионе в Ирпене висели агитационные плакаты. Так себя рекламировал один из кандидатов в нардепы.

На заборе стадиона висели два баннера, а во время открытия чемпионата звучала агитация в поддержку кандидата.

По факту нарушений избирательного законодательства составлен административный протокол по ч.1 статьи 212−14 КУоАП.

Напомним, что выборы в парламент запланированы на 21 июля.

Читайте также:
 Кампания стартовала. Что важно знать о досрочных выборах в Раду

Теги:   Досрочные выборы в ВР Киевская область

Спецтема   Выборы в Раду

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

События

Вчера, 18:44

img
Квартал 95 объявил конкурс на лучшего пародиста президента Зеленского
Компании/Рынки

Вчера, 20:54

img
Итальянский лоукостер в ближайшее время откроет представительство в Украине
Геополитика

Вчера, 13:57

img
Катастрофа МН17: следствие назвало имена подозреваемых в уничтожении самолета, среди них — Стрелков

ТОП 3

Политика

18 июня, 11:20

img
Я тебе не бренд. Соцсети осудили Зеленского за сексистскую фразу об украинках
33296
Политика

18 июня, 15:28

img
Фото дня. Владимир Зеленский и Ангела Меркель — первая встреча
14939
Политика

Вчера, 11:03

img
Медведчук заявил, что негативно относится к большинству украинцев
11278

Новости Одессы

img
Убийца пенсионера из Черноморки вышел на свободу - снова из-за забывчивости судей и прокурора
img
ОМКФ близится: новые локации, верность «Родине» и фильмы о любви
img
Пропавшую в Одесской области девочку нашли мертвой: задержан подозреваемый (обновляется)