Под АП проходит митинг против «капитулянтских заявлений» команды Зеленского Сегодня, 20:04 Цей матеріал також доступний українською Алексеев Алексей / Facebook Активисты вышли на акцию протеста Нет капитуляции! Алексеев Алексей / Facebook

В понедельник, 10 июня, под зданием Администрации президента в Киеве собрались несколько сотен активистов из-за заявлений представителей Владимира Зеленского по решению конфликта на Донбассе.

Как сообщили организаторы акции протеста Нет капитуляции!, активисты требуют прекратить «капитулянтские заявления со стороны Зекоманды и отправить в отставку руководителя АП Андрея Богдана и пресс-секретаря президента Юлию Мендель, которая озвучивает пророссийские месседжи».

Протестующие отмечают, что заявления о снятии экономической блокады с Донбасса, запрете стрелять в ответ и обвинения украинских военных в обстреле школ, больниц и детских садов - это «планы Зеленского по сдаче Украины».

Во время акции митингующие спели Гимн Украины.

Украинская правда сообщает, что под центральным входом в АП произошла потасовка. Участники акции хотели повесили табличку Администрация губернатора Малороссии, однако полиция ее вырвала и порвала. После этого протестующие набросились на полицейского.



Напомним, 5 июня представители ТКГ на переговорах в Минске договорились относительно подготовки нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.

Представитель Украины в ТКГ по Донбассу экс-президент Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о режиме тишины на Донбассе норму «не стрелять в ответ».

Также Кучма выступил с инициативой о снятии экономической блокады с временно оккупированных районов Донбасса.

Заявления Кучмы вызвали резкую критику со стороны украинского политикума.