Почти все нардепы получили 100% надбавку к окладу в январе — УП 2 марта, 18:49 Практически все нардепы получили 100% надбавку к окладу в январе (Фото:Верховная рада Украины)

396 из 415 депутатов Верховной Рады получили стопроцентную надбавку к своему должностному окладу за январь 2023 года за «интенсивность труда».

Об аппарате Верховной Рады сообщил в ответ на запрос Украинской правды.

Так средняя выплата на одного депутата за январь 2023 года составила 48,8 тысячи гривен. Эта сумма содержит собственно оклад, 100% прибавку к окладу и вариативные выплаты - за почетное звание, за ученую степень, средства за отпуск, больничную или служебную командировку.

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Согласно полученным УП данным, наибольшие выплаты получили председатель парламента Руслан Стефанчук — 78,9 тысячи гривен и председатель комитета ВРУ по иностранным делам Александр Мережко, недавно баллотировавшийся в президенты ПАСЕ - 69,1 тысячи гривен.

Самые маленькие: депутат из группы Доверия Валерий Лунченко - 4,9 тысячи гривен и исключенный из фракции «слуг» Александр Дубинский - 5 тысяч гривен.

Из 19 депутатов, которые не получили надбавку за интенсивность работы, 17 в принципе не получили никаких выплат за январь. В основном это лишенные мандатов нардепы от запрещенной ОПЗЖ (Игорь Абрамович, Олег Волошин, Тарас Козак, Наталья Королевская, Ренат Кузьмин, Виктор Медведчук, Юрий Солод, внефракционный Андрей Деркач), а также несколько нардепов из других фракций и групп, в частности, Лариса Билозир, Олесь Довгый, Ольга Стефанишина.

Еще двое нардепов, лишенный мандата от ОПЗЖ Андрей Аксенов и Сергей Шахов из группы Доверие не получили зарплату, но получили компенсацию за неиспользованный отпуск и возмещение за командировку соответственно.

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Суммарно на все выплаты депутатам в январе 2023 года ушло 19,4 миллиона гривен — это почти вдвое больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году, когда на это из бюджета потратили 10,3 миллиона гривен.