Россия отправила на фронт 90% мобилизованных сразу на фронт без подготовки — Буданов
90% мобилизованных из РФ отправили сразу на фронт без подготовки (Фото:Sergey Pivovarov / REUTERS)
Во ходе первой открытой волны мобилизации Россия набрала чуть более 316 000 тысяч мужчин. Почти всех их без соответствующей подготовки отправили на фронт воевать против Украины.
Об этом в интервью Forbes сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
«Более 90% сразу отправили. Их никто не учил, сразу на фронт», — сказал он.
Сейчас в России продолжается скрытая мобилизация, добавил Буданов.
«Тут вопрос: если в России все хорошо, и они призвали еще 316 000, то для чего продолжать мобилизацию? Значит, не все хорошо. Это наведет нас на простой вывод: сколько потерь e Российской Федерации? Эта цифра заоблачная», — отметил глава украинской разведки.
По его словам, в стране, где население более 100 миллионов, набрать полмиллиона — не проблема.
Ранее издание The New York Times сообщило, что кремлевский диктатор Владимир Путин планирует мобилизовать еще сотни тысяч россиян.