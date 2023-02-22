Россия отправила на фронт 90% мобилизованных сразу на фронт без подготовки — Буданов 22 февраля, 15:28 90% мобилизованных из РФ отправили сразу на фронт без подготовки (Фото:Sergey Pivovarov / REUTERS)

Во ходе первой открытой волны мобилизации Россия набрала чуть более 316 000 тысяч мужчин. Почти всех их без соответствующей подготовки отправили на фронт воевать против Украины.



Об этом в интервью Forbes сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

«Более 90% сразу отправили. Их никто не учил, сразу на фронт», — сказал он.

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Сейчас в России продолжается скрытая мобилизация, добавил Буданов.

«Тут вопрос: если в России все хорошо, и они призвали еще 316 000, то для чего продолжать мобилизацию? Значит, не все хорошо. Это наведет нас на простой вывод: сколько потерь e Российской Федерации? Эта цифра заоблачная», — отметил глава украинской разведки.

По его словам, в стране, где население более 100 миллионов, набрать полмиллиона — не проблема.

Ранее издание The New York Times сообщило, что кремлевский диктатор Владимир Путин планирует мобилизовать еще сотни тысяч россиян.