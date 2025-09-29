«Мир был медлительным и молча смотрел». Зеленский почтил память погибших в 84-ю годовщину трагедии Бабьего Яра

29 сентября, 18:45
Поделиться:
В 84-ю годовщину трагедии Бабьего Яра президент почтил память жертв нацистов (Фото: Офис президента)

В 84-ю годовщину трагедии Бабьего Яра президент почтил память жертв нацистов (Фото: Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бабий Яр, где почтил жертв массовых нацистских расстрелов во время оккупации Киева в годы Второй мировой войны.

Как сообщили в Офисе президента, участники церемонии установили лампадки возле мемориального знака Менора. Представители иудейских религиозных общин прочитали поминальную молитву.

Реклама

Глава государства поблагодарил иностранных дипломатов, которые присоединились к чествованию памяти погибших.

«Спасибо за то, что сегодня вы с нами, с Украиной. Я считаю, это очень важный сигнал вашей солидарности. Украина даже во время войны никогда не забывает о Бабьем Яре, о трагедии Бабьего Яра, о трагедии Холокоста. Это одна из крупнейших трагедий в мире», — сказал Владимир Зеленский.

Читайте также:
Наследие ЮНЕСКО. В Киеве в результате российской атаки повреждена Аллея Праведников в Бабьем Яру

Во время Второй мировой войны в Бабьем Яру нацисты расстреляли около 100 тысяч человек. Жертвами стали почти все киевские евреи, а также представители других национальностей.

Только за два дня — 29 и 30 сентября 1941 года — захватчики уничтожили более 30 тысяч жителей столицы. Дорогу, по которой людей заставляли идти к месту казни, впоследствии назвали «Дорогой смерти».

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Владимир Зеленский Офис президента Украины Бабий яр Нацизм

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies