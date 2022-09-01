«Власть занимается дерибаном». Почему Зеленский не может назвать Коломойского преступником и арестовать — Савчук 1 сентября, 16:09 Эксклюзив НВ Председатель Совета общественного контроля НАБУ Марк Савчук возмущен тем, что власть не объявляет Игоря Коломойского, который продолжает пытаться вернуть Приватбанк, преступником (Фото:НВ, president.gov.ua, коллаж НВ)

Председатель Совета общественного контроля НАБУ Марк Савчук в эфире Радио НВ возмущается возвращением Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову гостиницы Мир и допускает возможность отмены национализации Приватбанка, поскольку в военное время власти меньше рискуют репутационными потерями.



— Очередной суд по делу Приватбанка должен был состояться сегодня в 14 часов, но что-то в какой-то момент пошло не так. Можете для начала рассказать предысторию, почему это дело, это судебное расследование вообще важно? Почему за ним следует следить, ведь сейчас Приватбанк уже является собственностью государства достаточно долго. Но, как я понимаю, этот вопрос все еще некоторые заинтересованные стороны, которые сегодня на суд не явились, пытаются обжаловать.

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- Да, абсолютно верно. Я сам о решении, что судебное дело перенесено на 20-е число узнал на пути в суд. Мне просто сказали, что адвокаты стороны Коломойского просто не приехали на заседание. Давайте поговорим, в чем там вообще дело. Когда было принято решение о том, что банк является неплатежеспособным, в банк вводится временная администрация, она фактически захватывает банк. Она становится там диктатором, она по закону о банках полностью распоряжается имуществом банка. И так как банк был признан неплатежеспособным, временной администрации нужно принять решение, что они будут делать? Они будут отправлять банк на ликвидацию, или банк будет национализирован? Если правильным языком говорить, то это значит, что на банк найдут инвестора. То есть, какую-то группу финансовую или это будет государство, которое этот банк купит. Иными словами, вольет в него достаточно денег, чтобы он отвечал всем нормативам Нацбанка. Я хочу напомнить о том, что каждый банк должен отвечать нормативам Нацбанка. Есть специальные нормативы, которые говорят о том, какая ликвидность должна быть в банке, кому какие кредиты он может выдавать, чтобы не давать своим связанным компаниям, с акционерами, допустим, нельзя слишком много кредитов давать. Логично, да? И если банк эти нормативы не выполняет, то будет принято решение о том, что он будет выведен с рынка. То есть, акционеры более не имеют права распоряжаться имуществом банка, они более не являются людьми, которые могут говорить, что этому банку делать, что - нет. На его место становится временная администрация. И вот, поскольку Приват был огромным банком, то, естественно, отправить его в фонд, чтобы потом впоследствии ликвидировать, нельзя было, это привело бы к обрушению финансовой системы Украины, поэтому было принято решение его выкупить. Поскольку выкупить его никто не хотел, то выкупало его государство. Это и называется национализация. Прежде чем произойдет докапитализация банка за счет бюджетных денег, происходит процедура, когда все активы, которые находятся в банке, которые принадлежат бывшим акционерам, то есть, Коломойскому и Боголюбову, Суркису, конвертируются в кэш и, значит, эти все активы покупает государство за одну гривну. То есть, они просто таким образом своими деньгами закрывают частично дыру, которая была в банке. Вот это и произошло. Все их активы оценивались примерно в 29 миллиардов гривен. Потом после этого, несмотря на эти 29 миллиардов гривен, все равно в Привате была огромная дыра. Ее нужно было залить деньгами. Эти деньги были даны государством. Банк делает эмиссию акций, а государство эти акции покупает. Таким образом деньги переходят в банк. Так вот, договор на куплю-продажу вот этих вот акций между Министерством финансов и Приватбанком сейчас и оспаривает компания Трионтал, это офшорка, которая фактически контролируется Коломойским и Боголюбовым. Их аргумент заключается в том, что подпись на этом документе не принадлежит им, не принадлежит либо этой компании Трионтал, либо Коломойскому, либо Боголюбову, а она принадлежит главе временной администрации. И они говорят, что поскольку нашей подписи там нет, то, значит, мы на это согласия не давали. Вот в чем суть иска. Они оспаривают конкретно продажу акций Минфину за деньги, которые пришли в банк, докапитализировав банк.

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