«Пантеон антигероев войны». Почему власть заточена на выборы и игнорирует скандалы уровня одесского военкома Борисова? Объясняет Николай Давидюк 23 июня, 19:20 NV Премиум Украинский политолог Николай Давыдюк (Фото:Микола Давидюк via Facebook)

Николай Давидюк, политолог, рассказал Radio NV, как украинский политикум высшего эшелона занят подготовкой к возможности проведения выборов и не желает быстро реагировать на скандалы вроде расследования о собственности главного одесского военкома Евгения Борисова.

Накануне журналист Украинской правды Михаил Ткач показал владения одесского военкома Евгения Борисова. О них стало известно в апреле, когда о зарубежной недвижимости сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук. Тогда же стало известно, что Борисов на месяц выезжал за границу в отпуск. Тогда в ОК Юг сказали, что его отстранили от обязанностей на какой-то период времени.

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Сейчас Борисова снова вернули на должность, ведь служебное расследование «не выявило» каких-либо проблем в его работе и в том, что он выезжал за границу, ведь выезжал он на лечение и дальше продолжает работать.

— Николай, как это следует воспринимать и понимать?

— Я думаю, военкомы — это антигерои нашего времени, они дополняют картинку воров гуманитарки и «яйца по 17», третьими в ряд, самыми большими антигероями эту ветку первенства будут нести военкомы. Опять же, не заслуженно все, мы знаем черновицкого, знаем одесского, потому что есть на самом деле множество военкомов, которые действительно нормально делают свою работу, работают, которые были на войне, вернулись и стали военкомами, здесь вопрос такой, нельзя всех под одну гребенку. Но понятно, что вилла и эта дача в Марбелье, которую мы действительно помним по Порошенко, явно село не для бедных, «вторая лига» после Монако.