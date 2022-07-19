«Они хоть пытались сохранить достоинство». Как отставка Баканова и Венедиктовой может вернуть Украину во времена Кучмы — Шабунин

19 июля, 15:07
Эксклюзив НВ
Иван Баканов (Фото:REUTERS / Valentyn Огиренко)

Иван Баканов (Фото:REUTERS / Valentyn Огиренко)

Виталий Шабунин, глава Центра противодействия коррупции, рассказал Радио НВ, как отставка главы СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой концентрирует власть в руках одной группы людей, чего Украина не знала и во времена Кучмы.

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«Мне прямо было интересно, как же президент будет это объяснять. Мне кажется, он выбрал не лучшую историю. На прошлой неделе Зеленский заявил, я почти процитирую: если бы хотел уволить Баканова, то уже уволил бы, — это заявление прошлой недели. Что нового произошло за последнюю неделю, больше предателей в СБУ? Вряд ли. Аргументы о каких-то херсонских разминированиях — я не буду обсуждать тему, СБУ к минированию и разминированию не имеет вообще никакого отношения. Поэтому аргументы о том, что предателей в ОГП и СБУ в ГБР меньше предателей? Напомню, что на днях журналисты доказали сжигание в Хмельницком ГБР эвакуированных туда документов, например, по производству о Харьковских соглашениях и еще несколько очень связанных с Россией производств. Это не предатели делали, там не нужно главу ГБР менять? Или в Нацполиции было меньше предателей, чем в СБУ? Больше остались верны на Востоке и Юге Нацполиции, точно больше? Одним словом, будь это правдивая аргументация, то уж точно бы полетела бы голова и руководителя Нацполиции, и руководителя ГБР», — заявил Шабунин.

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«Но знаете, чем отличались Баканов и Венедиктова от этих двоих? Баканов и Венедиктова хотя бы пытались время от времени проявить независимость. Каким образом? Я напомню, что все отвратительные политические решения Генпрокуратуры подписывала не Венедиктова. В те моменты она шла на больничный, в отпуск или уезжала в командировку. И все самые отвратительные политические решения подписывал знаете кто? Симоненко. И я думаю, что именно это и есть объяснение замены Баканова и Венедиктовой, которые хотя бы пробовали иногда сохранить честь и приличия, больше приличия, на тех людей, которые без проблем все подписывали и будут делать это дальше», — добавил он.

Относительно сообщений, появлявшихся в конце июня в американских СМИ, в том числе в издании Politico, где указывалась вероятная отставка Ивана Баканова и что он пребывал «в немилости», то глава ЦПК отметил, что ключевой мотивацией их увольнения было подчинение правоохранительной системы конкретно Олегу Татарову.

«У меня к руководителю СБУ и руководительнице уже в прошлом Офиса генпрокурора есть трехстраничный список предъяв. И первая из них, например, как их институты помогали срывать дело по тому же Татарову и что Симоненко сыграл ключевую роль в этой истории уничтожения производства против Татарова. Но я не думаю, что мои претензии к Баканову и Венедиктовой совпадают с причинами их увольнения, скорее наоборот. Ключевой мотивацией их увольнения было еще большее подчинение правоохранительной системы даже не Офису президента, а одному ключевому человеку там — конкретно Олегу Татарову», — сказал эксперт.

«Предстоящие действия любого чиновника лучше всего демонстрируются его предварительными действиями. Я подчеркну: Симоненко подписывал безотказно самые отвратительные решения Офиса генпрокурора. Например, именно он незаконно забрал дело по Татарову из НАБУ и отдал его в СБУ, где оно и сгнило. Именно через него забирались дела у антикоррупционных прокуроров и назначались удобные прокуроры Офиса генпрокурора. Дела Порошенко со всем моим к нему не позитивным отношением, и все остальные дела в Офисе генпрокурора, где Венедиктова не брала на себя политические незаконные решения, — делал Симоненко. С чего мы думаем, что эта история изменится? Напротив. Аналогично человеку Татарова — Малюку, работавшему с ним еще в системе МВД. Мне кажется, что весной Малюк уже работал в СБУ. Он был оттуда уволен с мотивацией, ее озвучил кто-то из спикеров Офиса президента; что он не справляется с борьбой с контрабандой. Так что, будет справляться на должности?», — считает глава ЦПК.

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К тому же Шабунин считает назначенных в.и.о Алексея Симоненко и Василия Малюка — людьми заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова, что позволит перевести правоохранительную систему в руки одного человека, чего Украина не знала еще со времен президентства Кучмы.

«Человек из системы МВД, человек Олега Татарова, равно как и Симоненко. У нас эти правоохранительные органы никогда не были особенно независимыми. Проблема заключается в том, что даже при Януковиче вся правоохранительная система, еще и СБУ сверху, никогда не была в руках одной группы. Даже Янукович понимал необходимость какого-то баланса сил и никогда не отдавал все органы в одни руки. Я даже при Кучме не помню такой истории, когда вся правоохранительная система в руках одной группы людей. И вот эта монополия, бесконтрольность, отсутствие даже не законодательных, нормативных балансов, а понятийных, это такая мина, которая еще так рванет нам в стране, что всем мало не покажется».

Относительно возможной реакции западных партнеров, особенно после истории с обвинениями конгрессвумен Виктории Спартц в адрес руководителя Офиса президента Андрея Ермака, эксперт добавляет, что власть сделала именно тот неудачный шаг, который могла.

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«Спартц преследовала свои внутриполитические интересы, которые нам как стране будут еще дорого стоить. Но она играла на проблемах реальных и на которые американский политикум постоянно обращает внимание. И после всего этого Татарова не увольняют, а усиливают, еще какими аргументами: в СБУ много предателей. Вы понимаете, что прочтет на утро американский избиратель? Что в СБУ, оказывается, куча предателей. И увольняют не Татарова, о котором это говорили, а увольняют другого руководителя. Если можно было сделать какую-то большую ерунду в этой истории, то Зеленский ее сделал. Хотя бы другая мотивация была, потому что наружу это выглядит как откровенное издевательство», — резюмировал Шабунин.

17 июля президент Украины Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей руководителя СБУ Ивана Баканова и отстранил генерального прокурора Ирину Венедиктову, что стало самой громкой политической новостью последних недель.

НВ собрал главное, что следует знать о резонансном шаге Владимира Зеленского.

19 июля парламент официально поддержал отставку Баканова и Венедиктовой, решение поддержали 265 и 264 депутата соответственно.

Редактор: Алексей Супрун

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Украина Радио НВ Иван Баканов Ирина Венедиктова Офис генерального прокурора

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