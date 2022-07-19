«Они хоть пытались сохранить достоинство». Как отставка Баканова и Венедиктовой может вернуть Украину во времена Кучмы — Шабунин 19 июля, 15:07 Эксклюзив НВ Иван Баканов (Фото:REUTERS / Valentyn Огиренко)

Виталий Шабунин, глава Центра противодействия коррупции, рассказал Радио НВ, как отставка главы СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой концентрирует власть в руках одной группы людей, чего Украина не знала и во времена Кучмы.

«Мне прямо было интересно, как же президент будет это объяснять. Мне кажется, он выбрал не лучшую историю. На прошлой неделе Зеленский заявил, я почти процитирую: если бы хотел уволить Баканова, то уже уволил бы, — это заявление прошлой недели. Что нового произошло за последнюю неделю, больше предателей в СБУ? Вряд ли. Аргументы о каких-то херсонских разминированиях — я не буду обсуждать тему, СБУ к минированию и разминированию не имеет вообще никакого отношения. Поэтому аргументы о том, что предателей в ОГП и СБУ в ГБР меньше предателей? Напомню, что на днях журналисты доказали сжигание в Хмельницком ГБР эвакуированных туда документов, например, по производству о Харьковских соглашениях и еще несколько очень связанных с Россией производств. Это не предатели делали, там не нужно главу ГБР менять? Или в Нацполиции было меньше предателей, чем в СБУ? Больше остались верны на Востоке и Юге Нацполиции, точно больше? Одним словом, будь это правдивая аргументация, то уж точно бы полетела бы голова и руководителя Нацполиции, и руководителя ГБР», — заявил Шабунин.

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«Но знаете, чем отличались Баканов и Венедиктова от этих двоих? Баканов и Венедиктова хотя бы пытались время от времени проявить независимость. Каким образом? Я напомню, что все отвратительные политические решения Генпрокуратуры подписывала не Венедиктова. В те моменты она шла на больничный, в отпуск или уезжала в командировку. И все самые отвратительные политические решения подписывал знаете кто? Симоненко. И я думаю, что именно это и есть объяснение замены Баканова и Венедиктовой, которые хотя бы пробовали иногда сохранить честь и приличия, больше приличия, на тех людей, которые без проблем все подписывали и будут делать это дальше», — добавил он.

Относительно сообщений, появлявшихся в конце июня в американских СМИ, в том числе в издании Politico, где указывалась вероятная отставка Ивана Баканова и что он пребывал «в немилости», то глава ЦПК отметил, что ключевой мотивацией их увольнения было подчинение правоохранительной системы конкретно Олегу Татарову.

«У меня к руководителю СБУ и руководительнице уже в прошлом Офиса генпрокурора есть трехстраничный список предъяв. И первая из них, например, как их институты помогали срывать дело по тому же Татарову и что Симоненко сыграл ключевую роль в этой истории уничтожения производства против Татарова. Но я не думаю, что мои претензии к Баканову и Венедиктовой совпадают с причинами их увольнения, скорее наоборот. Ключевой мотивацией их увольнения было еще большее подчинение правоохранительной системы даже не Офису президента, а одному ключевому человеку там — конкретно Олегу Татарову», — сказал эксперт.

«Предстоящие действия любого чиновника лучше всего демонстрируются его предварительными действиями. Я подчеркну: Симоненко подписывал безотказно самые отвратительные решения Офиса генпрокурора. Например, именно он незаконно забрал дело по Татарову из НАБУ и отдал его в СБУ, где оно и сгнило. Именно через него забирались дела у антикоррупционных прокуроров и назначались удобные прокуроры Офиса генпрокурора. Дела Порошенко со всем моим к нему не позитивным отношением, и все остальные дела в Офисе генпрокурора, где Венедиктова не брала на себя политические незаконные решения, — делал Симоненко. С чего мы думаем, что эта история изменится? Напротив. Аналогично человеку Татарова — Малюку, работавшему с ним еще в системе МВД. Мне кажется, что весной Малюк уже работал в СБУ. Он был оттуда уволен с мотивацией, ее озвучил кто-то из спикеров Офиса президента; что он не справляется с борьбой с контрабандой. Так что, будет справляться на должности?», — считает глава ЦПК.

К тому же Шабунин считает назначенных в.и.о Алексея Симоненко и Василия Малюка — людьми заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова, что позволит перевести правоохранительную систему в руки одного человека, чего Украина не знала еще со времен президентства Кучмы.

«Человек из системы МВД, человек Олега Татарова, равно как и Симоненко. У нас эти правоохранительные органы никогда не были особенно независимыми. Проблема заключается в том, что даже при Януковиче вся правоохранительная система, еще и СБУ сверху, никогда не была в руках одной группы. Даже Янукович понимал необходимость какого-то баланса сил и никогда не отдавал все органы в одни руки. Я даже при Кучме не помню такой истории, когда вся правоохранительная система в руках одной группы людей. И вот эта монополия, бесконтрольность, отсутствие даже не законодательных, нормативных балансов, а понятийных, это такая мина, которая еще так рванет нам в стране, что всем мало не покажется».

Относительно возможной реакции западных партнеров, особенно после истории с обвинениями конгрессвумен Виктории Спартц в адрес руководителя Офиса президента Андрея Ермака, эксперт добавляет, что власть сделала именно тот неудачный шаг, который могла.

«Спартц преследовала свои внутриполитические интересы, которые нам как стране будут еще дорого стоить. Но она играла на проблемах реальных и на которые американский политикум постоянно обращает внимание. И после всего этого Татарова не увольняют, а усиливают, еще какими аргументами: в СБУ много предателей. Вы понимаете, что прочтет на утро американский избиратель? Что в СБУ, оказывается, куча предателей. И увольняют не Татарова, о котором это говорили, а увольняют другого руководителя. Если можно было сделать какую-то большую ерунду в этой истории, то Зеленский ее сделал. Хотя бы другая мотивация была, потому что наружу это выглядит как откровенное издевательство», — резюмировал Шабунин.

17 июля президент Украины Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей руководителя СБУ Ивана Баканова и отстранил генерального прокурора Ирину Венедиктову, что стало самой громкой политической новостью последних недель.

НВ собрал главное, что следует знать о резонансном шаге Владимира Зеленского.

19 июля парламент официально поддержал отставку Баканова и Венедиктовой, решение поддержали 265 и 264 депутата соответственно.



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