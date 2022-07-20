Увольнение Баканова: почему глава СБУ лишился должности по «громкой» статье устава ВСУ — Ермак 20 июля, 10:17 Иван Баканов был изначально отстранен от должности по ст. 47 Дисциплинарного устава ВСУ (Фото:СБУ)

Глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью НВ прокомментировал резонансную формулировку, в соответствии с которой глава СБУ Иван Баканов был сначала отстранен, а вскоре и уволен с должности.

В президентском указе о Баканове от 17 июля было указано, что его отстранили от исполнения обязанностей в соответствии со ст. 47 Дисциплинарного устава ВСУ — то есть за «неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, что повлекло человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создало угрозу наступления таких последствий».

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Комментируя предположение журналистки НВ Кристины Бердинских, что это формулировка «звучит как серьезное обвинение, за которым может последовать как минимум уголовное дело», Ермак напомнил, что «в первую очередь это решение президента». А его целью была попытка «сделать невозможным влияние высших должностных лиц Офиса генпрокурора и СБУ на резонансные дела, которые происходили в последние дни в отношении коллаборантов и предателей».

«Поэтому я бы не делал сегодня еще далеко идущих выводов, — заметил глава Офиса президента. — В последнее время президент посещал несколько районов, в первую очередь это районы, в которых, к сожалению, были факты, что руководители СБУ и сотрудники прокуратуры либо остались на оккупированных территориях и начали сотрудничать с оккупантами, либо каким-то странным образом их не было, когда нужно было защищать эти районы».

Ермак также напомнил об обещании Зеленского, «что он будет разбираться со всеми этими случаями, потому что мы в процессе войны, война продолжается».

«Люди в первую очередь нуждаются в справедливости. Поэтому я бы не хотел комментировать это решение президента. Думаю, что дальнейшие шаги будут отвечать в том числе и на запросы общества, и на вопросы, которые вы задали», — резюмировал глава ОП.

17 июля Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей руководителя СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Президент пояснил, что принял решение из-за большого количества уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди сотрудников правоохранительных органов.

Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины будет Алексей Симоненко, заместитель Венедиктовой. Обязанности главы СБУ будет временно исполнять первый заместитель главы ведомства Василий Малюк.

18 июля Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Баканова. 19 июля Рада уволила Баканова с должности главы СБУ.

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