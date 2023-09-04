«Крупнейшая перестановка в правительстве»: почему уходит Резников, чем обязана ему украинская оборона и чего ждут от Умерова — западные СМИ 4 сентября, 12:52 Сюжет Алексей Резников работал министром обороны с ноября 2021 года (Фото:Reuters / QIRIM.News)

Министр обороны Украины Алексей Резников официально подал заявление об отставке. Уже на этой неделе парламент может рассмотреть назначение нового министра: на эту должность Владимир Зеленский предложил Рустема Умерова.

Мировые СМИ отмечают эту кадровую перестановку как самую существенную в украинском правительстве за время полномасштабного вторжения, подводят итоги достижений Алексея Резникова, который работал на посту министра с ноября 2021 года, и объясняют причины его отставки.

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NV собрал самые важные фрагменты из публикаций западных СМИ об ожидаемом назначении нового главы Минобороны Украины.

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Reuters называет вероятную будущую замену министра обороны «самой крупной перестановкой в оборонном истеблишменте Украины» с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Подытоживая работу Алексея Резникова в одном абзаце, агентство напоминает, что он «помог получить миллиарды долларов западной военной помощи» для поддержания оборонных усилий Украины, однако его министерство преследовали обвинения во взяточничестве, которые сам Резников считал клеветой.

Комментируя выдвижение новой кандидатуры Рустема Умерова, Reuters отмечает, что это решение было принято «на фоне наступления на коррупцию в Украине, которое Зеленский постоянно подчеркивает». «Киев подал заявку на вступление в Европейский Союз, и общественность стала очень чувствительной к коррупции», — напоминает агентство.

Что касается 41-летнего Рустема Умерова, Reuters отмечает, что он «играл определенную роль в деликатных переговорах во время войны — например, относительно Черноморской зерновой сделке». Также, подчеркивает агентство, в Украине «высоко ценят» Умерова за его работу в Фонде государственного имущества, который контролирует приватизацию государственных активов и ранее был годами замешан в коррупционных скандалах — до того, как Умеров возглавил ФГИ.

Отдавая должное Резникову, Reuters подчеркивает, что за время вторжения украинскому Минобороны под его руководством удалось одолеть табу на поставку Украине мощного военного оборудования, в частности танков, реактивной артиллерии вроде HIMARS, а теперь, похоже, и самолетов F-16.

«Хорошо владея английским, Резников, как считается, наладил прочные отношения с министрами обороны и военными чиновниками стран-членов Альянса», — напоминает Reuters, отмечая значительную роль западной помощи в войне Украины с РФ. Агентство констатирует, что увольнение Резникова «похоже, ставит точку в многомесячном внутреннем давлении СМИ, начавшемся в январе, когда министерство Резникова обвинили в закупке продуктов питания по завышенным ценам». Reuters напоминает, что Резников лично не был вовлечен в подписание этого контракта, однако «некоторые украинские комментаторы» заявили, что он должен взять на себя политическую ответственность.

Агентство пыталось узнать мнение министра обороны США Ллойда Остина, с которым Резников неоднократно общался, об этой кадровой замене в Украине, однако представитель Пентагона отказался комментировать этот шаг, заявив, что это внутреннее дело украинского правительства.

New York Times также подчеркивает, что Резников «не был лично причастен к все более широким расследованиям о злоупотреблении военными контрактами» в Минобороны Украины, хотя судьба министра в последнее время стала предметом «все больших спекуляций». Как и многие другие СМИ, NYT называет эту кадровую ротацию «самым большим потрясением» в украинском правительстве за время большой войны. Издание подчеркивает, что решение заменить Резникова «было принято в то время, когда Украина находится в разгаре большого контрнаступления, медленно отвоевывая территории на юге и востоке».

По данным источника NYT в Офисе президента, к увольнению Резникова привела совокупность нескольких факторов: понимание того, что Украине понадобится новое руководство [в Минобороны], поскольку война затягивается; шум критических голосов со стороны гражданских активистов и СМИ в Украине относительно скандалов с оборонным контрактами, а также собственная просьба Резникова уйти в отставку.

Издание констатирует, что с началом полномасштабного вторжения «Резников стал публичным лицом Украины на мировой арене». Он был среди нескольких высокопоставленных чиновников из окружения Зеленского, которые остались в Киеве во время частичного окружения столицы Украины российскими войсками после начала вторжения в феврале 2022 года. Кроме того, Резников получил признание за то, что смог договориться о передаче Украине огромного количества западного оружия, часто бесплатно; под его наблюдением также происходило расширение украинской армии и ее дальнейший переход от арсенала советских времен к западным системам — даже в то время, когда Украина подверглась полномасштабному нападению.

С другой стороны, напоминает NYT, в этом году Минобороны действительно подверглось ряду обвинений относительно возможных злоупотреблений во внутренних военных контрактах, хотя они не касались западного оружия. А поскольку критики в США используют тему коррупции как один из аргументов для ограничения военной помощи Украине, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан на прошлой неделе встретился с тремя высокопоставленными украинскими чиновниками, чтобы обсудить усилия по искоренению коррупции во время войны.

В то же время в Вашингтоне, похоже, не ожидали замены Резникова. Планировалось, что уже на этой неделе Резников посетит Пентагон, чтобы встретиться с министром обороны Ллойдом Остином. Оба министра поддерживали регулярные контакты и общались «относительно часто», по словам американского источника NYT. Последний раз они лично виделись на саммите НАТО в литовском Вильнюсе в июле.

В то же время комментируя кандидатуру Рустема Умерова, NYT отмечает, что хотя бывший инвестбанкир избрался в Раду от оппозиционной партии Голос, с начала вторжения он играл несколько важных ролей для правительства Зеленского. В частности Умеров был одним из ключевых переговорщиков в вопросах обмена пленными и Черноморской зерновой инициативы. NYT отдельно подчеркивает, что Умеров является крымским татарином — представителем этнической группы, «которая подверглась преследованиям во время российской оккупации Крымского полуострова».

NYT отмечает, что несмотря на значимость отставки Резникова, Украина после вторжения РФ продемонстрировала гораздо большую стабильность, чем Россия. За более 550 дней войны Москва провела многочисленные перестановки в военном руководстве (так, Сергей Суровикин продержался командующим оккупационных войск всего три месяца) и пережила мятеж Евгения Пригожина, которого в итоге объявили мертвым после авиакатастрофы — ее, по мнению некоторых западных чиновников, организовал Владимир Путин.

CNN пишет, что хотя Резников лично не был причастен ни к одному из коррупционных скандалов, они все равно очевидно нанесли ему ущерб из-за косвенной связи и влияния на Минобороны. В связи с этим CNN напоминает о заявлениях Зеленского о том, что искоренение коррупции в украинском правительстве является жизненно важным для шансов Киева получить долгожданное членство в НАТО и Европейском Союзе. Только в субботу один из самых влиятельных олигархов Украины Игорь Коломойский был задержан в рамках расследования дела о мошенничестве, напоминает телеканал.

The Washington Post обратила внимание на слова Владимира Зеленского о том, Минобороны требует «новых подходов и других форматов взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». Поэтому увольнение Резникова и перестановки в Миноброны происходят «на фоне более широкой антикоррупционной кампании, когда правительство Зеленского стремится устранить взяточничество и убедить иностранных доноров, что их деньги не теряются из-за должностных злоупотреблений», констатирует WP. Издание отмечает, что лично Резникова не обвиняют в коррупции, «но его министерство столкнулось с обвинениями во взяточничестве, включая закупку продовольствия для вооруженных сил Украины по завышенным ценам».

Politico в унисон другим изданиям подчеркивает, что уход Резникова «знаменует [кадровую] перестановку самого высокого уровня в ближайшем окружении Зеленского» с начала большой войны в феврале 2022 года — даже несмотря на то, что контрнаступление ВСУ, похоже, набирает обороты. 1 сентября представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон отметил «заметный прогресс ВСУ» в течение предыдущих 72 часов.

Издание называет Резникова «одним из самых выдающихся лиц украинского военного руководства с момента вторжения России». «Он путешествовал по Европе, посещая встречи с участием [представителей] НАТО и убеждая партнеров предоставлять больше оружия и быстрее доставлять обещанную помощь, — отмечает достижения Резникова Politico. — Участвуя в дискуссиях со странами НАТО в течение последних 18 месяцев, он наладил близкие контакты с руководителями оборонных ведомств Альянса, в частности с министром обороны США Ллойдом Остином». Оба регулярно общались по телефону и виделись лично на ежемесячных встречах в формате Рамштайн — Контактной группы по вопросам обороны Украины, где коалиция из 50 стран решает, какое новое оружие отправить в Киев.

Однако, признает Politico, репутации Резникова были «нанесены удары» еще в начале этого года из-за нескольких скандалов в Министерстве обороны. И хотя он никогда не был к ним причастен, разоблачения стали ударом не только для его министерства, но и для министра лично, резюмирует издание главную причину отставки Резникова.

Теперь ближайшее заседание Рамштайна в середине сентября может стать первым, в котором Рустем Умеров — в случае его назначения — примет участие вместе с министрами обороны других стран НАТО и других партнеров Украины.