Последний аккорд Путина. Как диктатор пытается объяснить, почему россияне должны погибать под снарядами HIMARS — интервью с Бутусовым

28 сентября, 07:43
Эксклюзив НВ
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Мужчина топчет флаг РФ в Купянске Харьковской области (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTER)

Мужчина топчет флаг РФ в Купянске Харьковской области (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTER)

Автор: Алексей Тарасов

Российский диктатор Владимир Путин пытается изменением нарративов и повторением мифов о Великой отечественной войне убедить россиян гибнуть под ударами HIMARS, рассказал Радио НВ Юрий Бутусов, главный редактор Цензор.НЕТ.

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— Мы обсуждаем с 21 сентября так называемую частичную мобилизацию, объявленную Путиным. Мы видим, как она проходит, кого туда берут, как их потом пытаются или уже бросают на фронт, есть информация о том, что это делают даже без подготовки и медкомиссии. С военной точки зрения, чего вы ожидаете на фронте после того, как такие первые новобранцы там появятся?

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— Сразу каких-то быстрых перемен для россиян не произойдет, наше продвижение сейчас ограничивают, прежде всего, определенные военно-технические проблемы: нехватка боеприпасов, боевой техники, прежде всего боеприпасов. Поэтому преимущество у нас значительное и какое-то количество значительное в людях и в их мотивации, в квалификации наших командиров. Поэтому если они направят сразу какое-то неподготовленное пушечное мясо на фронт, это сейчас никаких изменений на обстановку не будет оказывать.

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Конечно, противник пытается мобилизовать такую массу людей, чтобы им хватило не только для того, чтобы экстренным порядком заткнуть дыры на фронте, подпереть свою кадровую армию, но и формировать резервы части второй линии, которые не будут непосредственно участвовать в боевых столкновениях. И как мы видим, они хотят с помощью этих мобилизованных дополнительных сил кадровой армии из Российской Федерации передислоцировать тоже в Украину.

То есть, заместить кадровые войска мобилизованными. Поэтому если говорить об экстренном, немедленном эффекте от этой мобилизации, его в ближайшие дни никто не увидит, но в перспективе, примерно одного-двух месяцев, противник начнет усиливать свою группировку, увеличивать контингент войск в Украине и они будут увеличивать его, прежде всего, за счет увеличения численности кадровых войск, мобилизованных.

И, конечно, это усложнит украинское наступление, усложнит наши наступательные операции, а со временем, если противник сможет вооружить эти резервы, предоставить им подготовку, он сможет выделить силы и для проведения активных наступательных действий.

— Можем ли мы сейчас прогнозировать, куда они в первую очередь будут бросать этих мобилизованных людей?

Теги:   Россия Владимир Путин Украина Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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