Последний аккорд Путина. Как диктатор пытается объяснить, почему россияне должны погибать под снарядами HIMARS — интервью с Бутусовым 28 сентября, 07:43 Эксклюзив НВ Мужчина топчет флаг РФ в Купянске Харьковской области (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTER)

Российский диктатор Владимир Путин пытается изменением нарративов и повторением мифов о Великой отечественной войне убедить россиян гибнуть под ударами HIMARS, рассказал Радио НВ Юрий Бутусов, главный редактор Цензор.НЕТ.

— Мы обсуждаем с 21 сентября так называемую частичную мобилизацию, объявленную Путиным. Мы видим, как она проходит, кого туда берут, как их потом пытаются или уже бросают на фронт, есть информация о том, что это делают даже без подготовки и медкомиссии. С военной точки зрения, чего вы ожидаете на фронте после того, как такие первые новобранцы там появятся?

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— Сразу каких-то быстрых перемен для россиян не произойдет, наше продвижение сейчас ограничивают, прежде всего, определенные военно-технические проблемы: нехватка боеприпасов, боевой техники, прежде всего боеприпасов. Поэтому преимущество у нас значительное и какое-то количество значительное в людях и в их мотивации, в квалификации наших командиров. Поэтому если они направят сразу какое-то неподготовленное пушечное мясо на фронт, это сейчас никаких изменений на обстановку не будет оказывать.

Конечно, противник пытается мобилизовать такую массу людей, чтобы им хватило не только для того, чтобы экстренным порядком заткнуть дыры на фронте, подпереть свою кадровую армию, но и формировать резервы части второй линии, которые не будут непосредственно участвовать в боевых столкновениях. И как мы видим, они хотят с помощью этих мобилизованных дополнительных сил кадровой армии из Российской Федерации передислоцировать тоже в Украину.

То есть, заместить кадровые войска мобилизованными. Поэтому если говорить об экстренном, немедленном эффекте от этой мобилизации, его в ближайшие дни никто не увидит, но в перспективе, примерно одного-двух месяцев, противник начнет усиливать свою группировку, увеличивать контингент войск в Украине и они будут увеличивать его, прежде всего, за счет увеличения численности кадровых войск, мобилизованных.

И, конечно, это усложнит украинское наступление, усложнит наши наступательные операции, а со временем, если противник сможет вооружить эти резервы, предоставить им подготовку, он сможет выделить силы и для проведения активных наступательных действий.

— Можем ли мы сейчас прогнозировать, куда они в первую очередь будут бросать этих мобилизованных людей?