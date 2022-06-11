«Измена или испуг?». Почему РФ быстро оккупировала юг, какие вопросы к СБУ во время войны и где был Баканов 24 февраля — интервью с Рахманиным 11 июня, 15:41 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Сергей Рахманин (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Быстрая оккупация РФ юга Украины могла быть следствием предательства или испуга, предполагает Сергей Рахманин, народный депутат фракции Голос, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В интервью Радио НВ он рассказал, когда общество узнает, что на самом деле произошло на админгранице с оккупированным Крымом; почему СБУ имеет большое количество вопросов и где точно не был глава ведомства Иван Баканов, когда начиналось вторжение.

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— Украинская правда сообщает, что в Сербии задержан бывший начальник управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов по подозрению в отмывании средств. Он возглавлял это управление до июля 2021 года. Президент Владимир Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала, а после начала полномасштабной войны отобрал это звание. Сам Наумов покинул Украину. Что вы думаете об этом задержании? Мог ли после увольнения Наумов влиять на СБУ?

— Наумов пересек границу еще до начала войны.

— Да, за несколько дней до войны.

— Наумов, к большому сожалению для нашего государства, был носителем огромного количества государственных тайн. Возникают вопросы не только потому, почему ему дали возможность беспрепятственно пересечь границу, но еще и почему он до сих пор не объявлен в розыск. Я не видел никакой официальной информации о том, что по этому человеку, в отношении которого есть огромное количество вопросов, открыто уголовное производство или он объявлен в розыск. Для меня удивительно, почему не предпринимались необходимые меры для розыска этого человека и возвращения его в Украину для расследования его действий.

— Может, это засекреченная информация?

— Насколько я видел в официальных сообщениях, обращались в Офис генерального прокурора с соответствующим запросом, но ответа на этот запрос не было.

Возможно, это есть, но, к сожалению, у меня нет подтвержденной информации о том, что в отношении господина Наумова, который был фактически вторым человеком в СБУ, проводятся соответствующие действия, расследования, и что не просто прилагаются определенные усилия по возвращению господина Наумова в Украину, но и определенные усилия, чтобы установить, каким образом этот человек, который был носителем огромного количества государственных секретов, беспрепятственно по непонятным причинам в неизвестном направлении выехал из Украины еще до войны. Очевидно, имея информацию о том, что эта война неизбежна.

— У вас есть ответы на эти вопросы или размышления, которыми вы можете поделиться?

— У меня есть предположения по этому поводу, но это очень деликатная сфера, живем в очень сложное время, поэтому я ограничен в возможности высказывать свои предположения, особенно когда они касаются таких чувствительных вопросов для сферы национальной безопасности.

— Вы сказали, что Наумов — второй человек в Службе безопасности Украины. Очевидно, глава Иван Баканов — это первый человек. Ссылаюсь на Украинскую правду, где вышел материал об окружении президента. Журналисты ссылаются на неназванный источник. Собеседник говорит: «В первые дни войны Ивана Баканова в Киеве вообще не было, его не могли найти. А он — глава Службы безопасности». Как это можно прокомментировать? Можете ли вы что-то добавить?

— Думаю, что прокомментировать это может только человек, назначавший Ивана Геннадиевича Баканова на должность главы СБУ. Имею в виду президента. Если президент не комментирует это, очевидно, у него есть для этого основания.

От себя могу сказать только одно: я 24 февраля, то есть в первый день войны, был участником совещания, которое проходило у президента. Я представлял фракцию Голос. Я видел практически всех руководителей центральных органов государственной власти, которые находились либо на рабочих местах, либо на прямой связи с президентом. Единственный человек, которого не видел, это Иван Баканов.

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