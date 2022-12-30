«Им сделали замечание». Данилов объяснил, почему РФ перестала угрожать ядерным оружием
Алексей Данилов (Фото:www.president.gov)
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия прекратила откровенно угрожать миру ядерным оружием, поскольку Китай сделал ей замечание.
«Все затихло после того, как им сделали замечания в Китае, и объяснили, что этого делать нельзя. Россияне послушны по отношению к Китаю», — сказал Данилов в интервью Kyiv Post.
Кроме того, по его словам, Пекин может повлиять на Москву в плане войны против Украины.
«Фактически РФ будет подчинена Китаю, если Запад не сделает выводов», — подчеркнул секретарь СНБО.
7 декабря российский диктатор заявил, что угроза ядерной войны «нарастает».
В украинской разведке в сентябре заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.