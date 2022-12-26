Буданов объяснил, почему РФ бережет ракеты Кинжал 26 декабря, 11:32 Кирилл Буданов (Фото:gur.gov.ua)

Начальник Главное управление разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что Россия бережет и не использует гиперзвуковые ракеты Кинжал, поскольку технологично не способна их производить.

В интервью LIGA.net он рассказал, что на момент начала полномасштабного вторжения в Украину у РФ было 47 ракет Кинжал.

«За это время они смогли сделать несколько, пока были запчасти. Это несерьезно. Можно пугать мир тем, что у тебя есть Кинжал. Но когда начинаешь их реально использовать — что дальше? Можешь нанести 47 ударов. Для понимания Искандеров использовано более 900. Что такое 47?», — отметил Буданов.

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По его словам, РФ не может достать комплектующие для таких ракет из-за санкций.

«Они делают параллельный импорт, но это очень усложняет и увеличивает срок доставки этих частей. А некоторые они, несмотря ни на что, так и не могут достать», — добавил Буданов.

Ранее Кирилл Буданов заявлял, что России хватит ракет еще на два-три массированных обстрела.

Инфографика: НВ