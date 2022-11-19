«Вертикаль президента». Почему фигурант коррупционного расследования журналистов Резниченко будет восстанавливать Херсон — интервью с Подоляком

19 ноября, 17:53
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Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко (Фото:Валентин Резниченко / Facebook)

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко (Фото:Валентин Резниченко / Facebook)

Автор: Алексей Тарасов

Журналисты Схем и Украинской правды провели два параллельных расследования и обнаружили признаки вероятной масштабной коррупционной схемы в Днепропетровской области.

С начала 2022 года компания Стройинвест Инжиниринг получила 1,5 млрд грн бюджетных средств на содержание дорог в Днепропетровской области — это аномальная сумма, по мнению журналистов, по сравнению с другими регионами Украины. По совпадению, которое отыскали расследователи, совладелицей компании является 34-летняя фитнес-тренер Яна Хланта, вероятная избранница главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

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Впоследствии Резниченко был замечен вместе с Владимиром Зеленским во время визита президента в деоккупированный Херсон. Оказалось, что глава Днепропетровской ОВА станет одним из тех, кто будет помогать восстанавливать освобожденные территории юга.

В интервью Радио НВ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему Резниченко не отстранили от исполнения обязанностей на время расследования НАБУ и как это может помешать репутации Зеленского.

https://www.youtube.com/watch?v=J2dX0xz-vmw

— Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о том, что определены три области, которые будут помогать восстанавливать Херсонщину — Николаевская, Одесская и Днепропетровская. Значит ли это, что к этой деятельности будет причастен Валентин Резниченко, руководитель Днепропетровской ОВА?

— Безусловно, он будет иметь отношение к происходящему (с точки зрения логистических процедур) в Херсонской области. В Херсоне сегодня есть некоторые дефициты. Вы понимаете, что когда россияне отступали из Херсонской области, они взорвали ключевые трансформаторы, распределительную сеть. То есть отопление, освещение, водоснабжение — все это проблемные зоны, которые нужно закрывать в Херсоне, где 100 тысяч населения [проживает]. Я уже не говорю об области.

Нужно, чтобы другие регионы отправляли туда дрова, гуманитарную помощь, предоставляли туда генераторы и прочее.

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— Мы понимаем, какие проблемы сейчас у деоккупированной части Херсонщины. Но было опубликовано журналистское расследование в отношении Резниченко. Говорится о том, что полтора миллиарда гривен на восстановление дорог были переведены частной компании Стройинвест Инжиниринг. Одной из владелиц этой компании является фитнес-тренер, которая, кажется, очень приближенный к Резниченко человек: они путешествовали вместе за границей. Уместно ли привлечение человека, относительно которого есть подозрения в коррупции, к восстановлению Херсонщины?

— Есть две разные составляющие. Первая — по журналистскому расследованию проводится правоохранительными органами проверка. Они предоставят данные, а потом уже будем общаться с вами о том, есть ли там материал, что нужно делать с точки зрения причин и следствий.

Кроме того, есть конкретная задача. И сегодня Резниченко является главой Днепропетровской области. Эта область может помочь. Это не вопрос бюджетов, это вопрос возможности той или иной области, чтобы они поставляли ряд товаров первой необходимости в Херсон. Это два разных трека, две разные задачи.

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На мой взгляд, нужно это разделить. Меньше спекуляций по поводу того, что Резниченко может быть эффективным логистом. На мой взгляд, вполне может. Другая составляющая — есть ли у него претензии от правоохранительных органов. Дождемся второго, а первое — пусть сегодня логистически будет налажено все, что нужно Херсонской области. Мне кажется, это справедливо. И это верный подход.

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— Но ведь вы не будете отрицать, что есть репутационная составляющая. Мы понимаем, что должно состояться расследование и подозрения будут либо подтверждены, либо опровергнуты. Возможно, с точки зрения репутации, было бы правильнее отстранить на время Резниченко от обязанностей. И мы видим, что он был в составе делегации, которая вместе с президентом Владимиром Зеленским приезжала в Херсон после деоккупации. Это может бросать тень на самого президента, а это последнее, что нам сейчас нужно.

— На мой взгляд, на президента Зеленского, исходя из тех позиций, которые он занимает, из той роли, которую он играет в этой войне, в том числе и на внешнеполитическом треке, и на треке получения нами оружия, на него ничего точно тень какую-то бросать не будет.

https://www.youtube.com/watch?v=qq7c4iL5YM0

Я очень хотел бы, чтобы в Украине институт репутации работал на всех уровнях. В частности, когда мы проводим журналистское расследование, чтобы оно действительно было расследованием без подтасовок фактов или еще чего-либо. Я сейчас не говорю о расследовании в отношении г-на Резниченко. С другой стороны, я хотел бы, чтобы репутация была важной для номенклатуры как таковой.

Но мы постепенно продвигаемся к такой ценности как репутация. Это вопрос даже не сегодняшнего времени. Это вопрос того, что наша демократия к этому созревает, то есть у нас будет институт репутации.

Но во время войны я бы все-таки разделил. Есть расследование журналистов, и это нормально, очень хорошо, что есть. Второе — есть проверка правоохранительных органов, и вы знаете, какие правоохранительные органы занимаются проверкой — в первую очередь НАБУ. Мы с вами понимаем, что репутация НАБУ тоже имеет смысл.

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Третье. Как только мы получим подтверждение, что это не просто кто-то поговорил, потому что где-то что-то было написано, можем делать оценку деятельности Резниченко как губернатора Днепропетровской области по этим обвинениям.

Параллельно с этим Днепропетровская область при господине Резниченко постоянно показывает достаточно эффективную логистическую способность. И поэтому, безусловно, президент исходит из этой цели, чтобы получить максимально эффективную [помощь городу] в сложных погодных условиях, прежде всего в сложных условиях деоккупации, когда Херсон получил полностью уничтоженную инфраструктуру.

Есть сегодня три центра логистической помощи Херсону. Днепропетровская область считается одной из лучших с точки зрения обеспечения тех или иных логистических процессов. И мне кажется, что президент исходит из исключительно прагматических соображений: «Давайте проделаем конкретную работу на херсонском направлении».

Все, что вы говорите, тоже важно. Получим результаты [расследования] — будем реагировать.

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— Правильно ли я вас понял, что сейчас просто не кем заменить Резниченко, он является эффективным менеджером и поэтому не рассматривается вариант отстранения его от обязанностей на время расследования?

— Я понимаю подтекст вашего вопроса, что у нас вроде бы есть незаменимые люди. Но я вам скажу, что Резниченко доказал, что логистически он очень эффективен. Поэтому сегодня его логистический потенциал будет использован максимально жестко для того, чтобы помочь Херсонской области.

— Конечно, перед Зеленским стоит много задач, и он не может все лично проверять. Возникает предположение, что кто должен поручиться за Резниченко, что он «нормальный парень». Куратором Большого строительства, которое превратилось в Большое восстановление, является Кирилл Тимошенко. Можно ли сказать, что Тимошенко поручился за Резниченко?

— При президенте Зеленском государство работает несколько иначе. Нельзя прийти и сказать «давайте я поручусь за него». Так не работает.

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Есть эффективные менеджеры. Действительно есть оперативные логистические директора, которые могут работать по направлениям. Президент говорит очень четко: «Мне нужны такие решения на херсонском направлении». Эти люди будут воплощать решения. Если есть какие-то сомнения в том, были ли проблемы (относительно того, что было записано в журналистском расследовании), президент после примет решение.

Кстати, господин Тимошенко вполне нормальный модератор региональных процессов. Он четко отрабатывает, какой регион на каком уровне обеспечения находится. Тимошенко достаточно эффективен.

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Между тем точно нет такого, что он может прийти к президенту и сказать: «Я поручусь за этого человека. Нет, президент так решения не принимает. Он четко работает с точки зрения интересов государства. А государство не оперирует личностями, а исключительно целями, которые нужно решить здесь и сейчас. По моему мнению, Резниченко неоднократно доказывал, с точки зрения, например, обеспечения обороны Днепропетровской области, что он логистически подготовлен на очень высоком уровне.

Расставим точки над «і». Есть трек помощи Херсону — это крайне важно. И Днепропетровская область будет едва ли не важнейшую роль в этом играть и уже играет, с точки зрения скорости и эффективности решения вопросов. С другой стороны, есть журналистское расследование, которое требует оценки правоохранительных органов, а потом уже оценки государства как такового и именно президента, потому что это вертикаль президента.

Поэтому подойдем ко второму, но сегодня решаем первое.

— Если НАБУ подтвердит эти подозрения, то будет неловко перед всеми, в частности перед нашими западными партнерами.

— Не будет.

Есть всегда вопрос к способности государства на что-то правильно реагировать. Будем правильно реагировать! Это не вопрос того, что мы будем что-то умалчивать или отбеливать кого-нибудь. Нет. В этом и есть сила государства.

Идем по определенным правилам. Есть ошибки, есть правильная трактовка чего-то — пришли, и как государство признали.

Если будем понимать, что государство было неправым, так и скажем: «Извините, государство в этом случае неправо». Но если государство будет право, скажу: «Извините, но это у нас информационное давление, а государство право и продолжало эффективно выполнять свои функции». Это нормально, когда есть такие вопросы, прекрасно, что есть журналистские расследования, и когда есть нормальная работа правоохранительных органов и когда государство умеет об этом прозрачно публично говорить.

Теги:   Коррупция Херсон Днепропетровская область Херсонская область Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Владимир Зеленский Репутация Город Днепр Валентин Резниченко Радио НВ Офис президента Украины Михаил Подоляк

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