«Вертикаль президента». Почему фигурант коррупционного расследования журналистов Резниченко будет восстанавливать Херсон — интервью с Подоляком 19 ноября, 17:53 Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко (Фото:Валентин Резниченко / Facebook)

Журналисты Схем и Украинской правды провели два параллельных расследования и обнаружили признаки вероятной масштабной коррупционной схемы в Днепропетровской области.

С начала 2022 года компания Стройинвест Инжиниринг получила 1,5 млрд грн бюджетных средств на содержание дорог в Днепропетровской области — это аномальная сумма, по мнению журналистов, по сравнению с другими регионами Украины. По совпадению, которое отыскали расследователи, совладелицей компании является 34-летняя фитнес-тренер Яна Хланта, вероятная избранница главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

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Впоследствии Резниченко был замечен вместе с Владимиром Зеленским во время визита президента в деоккупированный Херсон. Оказалось, что глава Днепропетровской ОВА станет одним из тех, кто будет помогать восстанавливать освобожденные территории юга.

В интервью Радио НВ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему Резниченко не отстранили от исполнения обязанностей на время расследования НАБУ и как это может помешать репутации Зеленского.

— Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о том, что определены три области, которые будут помогать восстанавливать Херсонщину — Николаевская, Одесская и Днепропетровская. Значит ли это, что к этой деятельности будет причастен Валентин Резниченко, руководитель Днепропетровской ОВА?

— Безусловно, он будет иметь отношение к происходящему (с точки зрения логистических процедур) в Херсонской области. В Херсоне сегодня есть некоторые дефициты. Вы понимаете, что когда россияне отступали из Херсонской области, они взорвали ключевые трансформаторы, распределительную сеть. То есть отопление, освещение, водоснабжение — все это проблемные зоны, которые нужно закрывать в Херсоне, где 100 тысяч населения [проживает]. Я уже не говорю об области.

Нужно, чтобы другие регионы отправляли туда дрова, гуманитарную помощь, предоставляли туда генераторы и прочее.

— Мы понимаем, какие проблемы сейчас у деоккупированной части Херсонщины. Но было опубликовано журналистское расследование в отношении Резниченко. Говорится о том, что полтора миллиарда гривен на восстановление дорог были переведены частной компании Стройинвест Инжиниринг. Одной из владелиц этой компании является фитнес-тренер, которая, кажется, очень приближенный к Резниченко человек: они путешествовали вместе за границей. Уместно ли привлечение человека, относительно которого есть подозрения в коррупции, к восстановлению Херсонщины?

— Есть две разные составляющие. Первая — по журналистскому расследованию проводится правоохранительными органами проверка. Они предоставят данные, а потом уже будем общаться с вами о том, есть ли там материал, что нужно делать с точки зрения причин и следствий.

Кроме того, есть конкретная задача. И сегодня Резниченко является главой Днепропетровской области. Эта область может помочь. Это не вопрос бюджетов, это вопрос возможности той или иной области, чтобы они поставляли ряд товаров первой необходимости в Херсон. Это два разных трека, две разные задачи.

На мой взгляд, нужно это разделить. Меньше спекуляций по поводу того, что Резниченко может быть эффективным логистом. На мой взгляд, вполне может. Другая составляющая — есть ли у него претензии от правоохранительных органов. Дождемся второго, а первое — пусть сегодня логистически будет налажено все, что нужно Херсонской области. Мне кажется, это справедливо. И это верный подход.

— Но ведь вы не будете отрицать, что есть репутационная составляющая. Мы понимаем, что должно состояться расследование и подозрения будут либо подтверждены, либо опровергнуты. Возможно, с точки зрения репутации, было бы правильнее отстранить на время Резниченко от обязанностей. И мы видим, что он был в составе делегации, которая вместе с президентом Владимиром Зеленским приезжала в Херсон после деоккупации. Это может бросать тень на самого президента, а это последнее, что нам сейчас нужно.

— На мой взгляд, на президента Зеленского, исходя из тех позиций, которые он занимает, из той роли, которую он играет в этой войне, в том числе и на внешнеполитическом треке, и на треке получения нами оружия, на него ничего точно тень какую-то бросать не будет.

Я очень хотел бы, чтобы в Украине институт репутации работал на всех уровнях. В частности, когда мы проводим журналистское расследование, чтобы оно действительно было расследованием без подтасовок фактов или еще чего-либо. Я сейчас не говорю о расследовании в отношении г-на Резниченко. С другой стороны, я хотел бы, чтобы репутация была важной для номенклатуры как таковой.

Но мы постепенно продвигаемся к такой ценности как репутация. Это вопрос даже не сегодняшнего времени. Это вопрос того, что наша демократия к этому созревает, то есть у нас будет институт репутации.

Но во время войны я бы все-таки разделил. Есть расследование журналистов, и это нормально, очень хорошо, что есть. Второе — есть проверка правоохранительных органов, и вы знаете, какие правоохранительные органы занимаются проверкой — в первую очередь НАБУ. Мы с вами понимаем, что репутация НАБУ тоже имеет смысл.

Третье. Как только мы получим подтверждение, что это не просто кто-то поговорил, потому что где-то что-то было написано, можем делать оценку деятельности Резниченко как губернатора Днепропетровской области по этим обвинениям.

Параллельно с этим Днепропетровская область при господине Резниченко постоянно показывает достаточно эффективную логистическую способность. И поэтому, безусловно, президент исходит из этой цели, чтобы получить максимально эффективную [помощь городу] в сложных погодных условиях, прежде всего в сложных условиях деоккупации, когда Херсон получил полностью уничтоженную инфраструктуру.

Есть сегодня три центра логистической помощи Херсону. Днепропетровская область считается одной из лучших с точки зрения обеспечения тех или иных логистических процессов. И мне кажется, что президент исходит из исключительно прагматических соображений: «Давайте проделаем конкретную работу на херсонском направлении».

Все, что вы говорите, тоже важно. Получим результаты [расследования] — будем реагировать.

— Правильно ли я вас понял, что сейчас просто не кем заменить Резниченко, он является эффективным менеджером и поэтому не рассматривается вариант отстранения его от обязанностей на время расследования?

— Я понимаю подтекст вашего вопроса, что у нас вроде бы есть незаменимые люди. Но я вам скажу, что Резниченко доказал, что логистически он очень эффективен. Поэтому сегодня его логистический потенциал будет использован максимально жестко для того, чтобы помочь Херсонской области.

— Конечно, перед Зеленским стоит много задач, и он не может все лично проверять. Возникает предположение, что кто должен поручиться за Резниченко, что он «нормальный парень». Куратором Большого строительства, которое превратилось в Большое восстановление, является Кирилл Тимошенко. Можно ли сказать, что Тимошенко поручился за Резниченко?

— При президенте Зеленском государство работает несколько иначе. Нельзя прийти и сказать «давайте я поручусь за него». Так не работает.

Есть эффективные менеджеры. Действительно есть оперативные логистические директора, которые могут работать по направлениям. Президент говорит очень четко: «Мне нужны такие решения на херсонском направлении». Эти люди будут воплощать решения. Если есть какие-то сомнения в том, были ли проблемы (относительно того, что было записано в журналистском расследовании), президент после примет решение.

Кстати, господин Тимошенко вполне нормальный модератор региональных процессов. Он четко отрабатывает, какой регион на каком уровне обеспечения находится. Тимошенко достаточно эффективен.

Между тем точно нет такого, что он может прийти к президенту и сказать: «Я поручусь за этого человека. Нет, президент так решения не принимает. Он четко работает с точки зрения интересов государства. А государство не оперирует личностями, а исключительно целями, которые нужно решить здесь и сейчас. По моему мнению, Резниченко неоднократно доказывал, с точки зрения, например, обеспечения обороны Днепропетровской области, что он логистически подготовлен на очень высоком уровне.

Расставим точки над «і». Есть трек помощи Херсону — это крайне важно. И Днепропетровская область будет едва ли не важнейшую роль в этом играть и уже играет, с точки зрения скорости и эффективности решения вопросов. С другой стороны, есть журналистское расследование, которое требует оценки правоохранительных органов, а потом уже оценки государства как такового и именно президента, потому что это вертикаль президента.

Поэтому подойдем ко второму, но сегодня решаем первое.

— Если НАБУ подтвердит эти подозрения, то будет неловко перед всеми, в частности перед нашими западными партнерами.

— Не будет.

Есть всегда вопрос к способности государства на что-то правильно реагировать. Будем правильно реагировать! Это не вопрос того, что мы будем что-то умалчивать или отбеливать кого-нибудь. Нет. В этом и есть сила государства.

Идем по определенным правилам. Есть ошибки, есть правильная трактовка чего-то — пришли, и как государство признали.

Если будем понимать, что государство было неправым, так и скажем: «Извините, государство в этом случае неправо». Но если государство будет право, скажу: «Извините, но это у нас информационное давление, а государство право и продолжало эффективно выполнять свои функции». Это нормально, когда есть такие вопросы, прекрасно, что есть журналистские расследования, и когда есть нормальная работа правоохранительных органов и когда государство умеет об этом прозрачно публично говорить.