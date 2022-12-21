Ужасный удар по армии или спасение? Почему Рада по просьбе Залужного ужесточила наказание за дезертирство — анализ НВ 21 декабря, 18:37 Зеленский и Залужный в Верховной Раде в День Независимости Украины, 24 августа 2022 года (Фото:ПСОПУ)

Главком ВСУ и другие генералы убедили Владимира Зеленского, что ради усиления обороны стоит ужесточить дисциплину в войсках.

13 декабря Верховная Рада быстро — внеся на ходу, по сокращенной процедуре и сразу в двух чтениях, — приняла законопроект, усиливающий уголовную ответственность для военных по сокращенной процедуре сразу в двух чтениях.



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Документ вносит изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях по поводу несения военной службы в условиях военного положения. Теперь за неповиновение командиру, самовольное оставление части или поля боя, отказ действовать оружием и насилие в отношении начальника солдатам ВСУ будет грозить 10 лет тюремного заключения, за дезертирство — до 12 лет лишения свободы, а за неисполнение приказа — 7 лет. Ранее подобные нарушения рассматривались как админпроступки и карались либо штрафом до 2 тыс. необлагаемых минимумов (около 34 тыс. грн), либо гауптвахтой до 15 суток.



Закон сразу подписал спикер Руслан Стефанчук и передал эстафету Владимиру Зеленскому.



Общественность отреагировала неотлагательно: на президентском сайте появилась петиция с просьбой ветировать законопроект. За сутки она набрала более 25 тыс. голосов, — минимум, необходимый для реакции первого лица.



По информации инсайдеров НВ, политическое руководство из Офиса президента (ОП) изначально выступало против введения таких мер.



Но главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, главком Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский и начальник Генштаба генерал-лейтенант Сергей Шаптала настаивали, что подобные изменения необходимы. Их аргументация сводилась к тому, что случаи несогласованного оставления позиций военнослужащими ВСУ ломали линию обороны вокруг Бахмута. А это позволяло противнику неожиданно наносить удары «в спину» другим украинским подразделениям, что приводило к ощутимым потерям. А действующее наказание в виде штрафа было слишком легким, особенно с учетом того, что участники боевых действий получают по 100 тыс. грн в месяц.



В ОП приняли аргументы генералитета, но при этом попросили Залужного лично объяснить обществу необходимость ужесточения мер. Так и появилось обращение главкома ВСУ, в котором тот публично призвал главу государства подписать новый закон.



Теперь военное и политическое руководство обсуждают более комплексный подход к данной проблеме.



В дальнейшем речь пойдет о появлении органов военной юстиции. «Подобные шаги подразумевают длительное обсуждение полномочий и формата таких органов, а решение нужно уже сегодня», — пояснил НВ топ-представитель команды президента.





При этом ряд волонтеров и военных аналитиков предложили главе государства ветировать закон.



Военный журналист Юрий Бутусов, давний оппонент Банковой, прогнозирует, что подписание президентом закона нанесет «ужасный удар по боеспособности украинской армии», а сам документ не будет выполняться. Это приведет к провалу работы с личным составом во время войны. Хуже всего, утверждает журналист, будет полностью проигнорирован уже наработанный с 2014-го по нынешнее время опыт военной службы правопорядка (ВСП).



Бутусов, заочно дискутируя с Залужным, называет три проблемы закона, которые делают его несостоятельным.



Во-первых, перечисленные в нем нарушения дисциплины совершают по объективным причинам тысячи военнослужащих. Большинство из них могут попасть под суд и покинут фронт, хотя могли бы воевать, если бы кто-нибудь изучил их проблемы. Так, в группе войск Север в один момент оказалось более тысячи отказников. Но проанализировав ситуацию, командующий генерал Дмитрий Красильников, опираясь на ВСП, в течение нескольких недель вернули в строй всех, кроме десяти нарушителей.



Во-вторых, в Украине нет органов военной юстиции, которые расследовали бы подобные дела.



В-третьих, в ВСУ отсутствует система качественной и быстрой экспертизы командных решений по стандартам НАТО. А значит, как добавляет Бутусов, «глупые приказы можно будет прикрывать уголовным делом».



Военный аналитик Евгений Дикий написал у себя в ФБ, что одним из болезненных последствий нового закона станет «уменьшение шансов на победу».





«Тяжким преступлением с неизбежным заключением станет любое неисполнение какого-либо приказа — в том числе приказов откровенно дебильных, самоубийственных, некомпетентных, таких, для выполнения которых у подразделения физически нет ресурсов», — уверен он.



По мнению Дикого, речь идет о системной проблеме качества руководства, ведь среди командиров ВСУ достаточно тех, кто воспитан в советской военной традиции. Это подразумевает стратегию самоубийственных штурмов, — типа тех, которые уже несколько месяцев проводит в районе Бахмута враг.



« Право наших бойцов на жизнь, свободу и справедливый суд даже во время войны весит больше, чем авторитет генералов», — уверен Дикий.





Аналитик приводит пример «юных полководцев», которые посылали на смерть целые батальоны: «Фамилии юных комбатов совпадали с некоторыми из фамилий известных генералов». Именно этой категории людей и нужен закон № 8271 — «смертоносная кувалда, которая должна заменить для них отсутствующий авторитет у бойцов», заключает Дикий.



Единственный, по мнению Дикого, шанс остановить «сползание героического и очень народного войска сразу на несколько шагов в сторону совка и оркостана», — президентское вето.



Однако, по данным НВ, полученным от авторитетного источника, Зеленский подпишет закон в кратчайшие сроки.