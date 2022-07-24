«Не нужно демонизировать Ермака». Подоляк — о «совершенно неуместной» ситуации с Корбаном и причастности к ней конгрессвумен Спартц 24 июля, 09:00 Эксклюзив НВ Михаил Подоляк (Фото:Александр Кузьмин / Бабель)

В интервью Радио НВ он рассказал, правильно ли прокоммуницировали "маленькую кризисную ситуацию" и объяснил, почему не стоит «демонизировать» главу Офиса президента Андрея Ермака из-за новых обвинений конгрессвумен Виктории Спартц, связанных с гражданством Корбана.

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— Тема лишения гражданства Украины. Есть Геннадий Корбан, Игорь Коломойский, Вадим Рабинович. 22 июля Корбан на украинско-польской границе был задержан, был изъят украинский паспорт. Странная была коммуникация, Действительно ли произошло лишение гражданства. Зачем это сейчас, кто от этого выиграет?

— Все указы, касающиеся персональных данных, а это указы о получении или прекращении гражданства Украины, не комментируются нами. Это может комментировать только приобретатель или тот, кто потерял гражданство, или его представители. Они должны сказать, почему это произошло, каковы были для этого законные основания или не было таких оснований.

Мы не можем комментировать все, что касается персональных данных, потому что это частная жизнь людей.

— Вы можете оценить уровень коммуникации? Кто-то (говорят о том, что это источники в ГУР и ОП) сливает журналистам информацию, что могут лишить гражданства Коломойского, Корбана, Рабиновича. Далее появляется сканкопия указа без подписи. Его сначала публикует представитель партии Батькивщина Сергей Власенко, затем постит у себя представитель ОП Сергей Лещенко. На самом деле никто не понимает, что происходит, а дальше — задерживают Корбана. Почему так происходит?

— Я лично оцениваю крайне негативно подобный уровень и коммуникации, и традицию теории заговоров, вбрасывание через анонимные каналы каких-либо документов с комментариями, конспирологию — все, что мы видим в этом кейсе.

Считаю, что государство должно работать по жестким правилам. Если нельзя коммуницировать все, что касается личности и ее прав, то это должно только так происходить. Не нужно хайповать на этом.

После того, как уже были соответствующие заявления, например того же Корбана, нужна коммуникация со стороны правоохранительных органов, имеющих прямое отношение к этой ситуации. Не бояться этого — нужно свои мотивы проговаривать в публичном пространстве.

Эти указы не обнародуются, потому что они касаются частной жизни людей. Если это уже есть в публичном пространстве и есть позиция, например Корбана, то нужно, чтобы правоохранительные органы параллельно выходили и давали объяснения мотивации. Тогда эта система будет работать. Мы должны научиться работать прозрачно и по правилам.

— Вы говорили об этом с Сергеем Лещенко, например? Он публиковал этот указ и является частью Управления президента.

— Безусловно. Внутренние наши процессы, в частности дисциплинарные, мы не будем публично обсуждать. Но есть определенные принципы, которые должны соблюдать все работники, которые исходят из той или иной публичной коммуникации от ОП.

Я считаю, что нужно смотреть на то, кто ты для того, чтобы хайповать в своих социальных сетях.

— Как это может повлиять на ситуацию в Днепре? Корбан не может вернуться на территорию Украины, он является руководителем территориальной обороны области.

— Город Днепр гораздо больше, чем конкретные отдельные личности. Там есть военно-гражданская администрация и есть очень неплохой губернатор, глава области — [Валентин] Резниченко. И я считаю, есть очень неплохой мэр города — [Борис] Филатов.

Думаю, что Днепр, как и любой другой город Украины на 150-й день войны, абсолютно готов, чтобы вести эффективные оборонительные действия.

— После задержания Корбана уже известная нам конгрессвумен от Республиканской партии в США Виктория Спартц опубликовала новое обращение. Должен процитировать: «Президент Зеленский должен дать ответ украинскому народу, почему Андрей Ермак создает диктатуру, как таковую, прикрываясь войной, которая продолжается. Ермак фактически взял под контроль все институты и угрожает всем, кто выступает против власти… Сейчас они решили атаковать людей, которым просто удалось встретиться со мной в какой-то момент, и не являются их политическими марионетками». Речь идет о Корбане. И далее она пишет, что президент Зеленский должен предоставить ответ Конгрессу, если он хочет, чтобы американский народ доверял и поддерживал Украину. К чему это может привести? Какая может быть наша реакция?

— Во-первых, я не совсем понимаю, зачем во время войны масштабировать локальные конфликтные ситуации, имеющие определенную компроматную окраску.

Во-вторых. Мне не совсем понятно, зачем вмешиваться во внутреннее дело в Украине. Мы ведь не можем вмешиваться в американские внутриполитические дела. Все, что касается партнерских отношений — оружие, гуманитарные, финансовые, медийные программы, программы поддержки — да, это нужно комментировать, в этом нужно разбираться.

В-третьих, мне кажется, что это масштабирование локального конфликта. Сторона Корбана должна прогроворить, в чем [состоят] претензии к нему, почему было сделано то, что сделано и почему он не был допущен на территорию Украины. После этого, видимо, кто-нибудь из правоохранительных органов также это прокомментирует. Но я не вижу здесь оснований, чтобы кто-то вмешивался на уровне Конгресса США.

В-четвертых, не думаю, что нужно продолжать демонизировать Ермака. Это выглядит так: где-то воды нет, кто выстрелил куда-то — в этом виноват Ермак. Мы не можем идти по этому пути, потому что это путь в никуда.

Есть зоны ответственности конкретных отраслевых людей. Есть вопросы к господину Корбану. Возможно, они не правильны. Но, с одной стороны, есть адвокатская группа Корбана, она может все заявить четко, конкретно. С другой стороны, есть конкретные правоохранительные органы, а в этом случае это представители МВД, миграционной службы. Они дадут свои объяснения, если это нужно делать в публичном пространстве.

Это традиция Украины: масштабировать чувствительные, но маленькие кризисные ситуации, и уже не смотреть, что у нас Россия, война, нам нужны поставки оружия, финансовые программы. И мы маленькую кризисную ситуацию делаем большой масштабной проблемой.

— Именно эта маленькая кризисная ситуация ведет к тому, что мы получаем огромный скандал на международном уровне. Должен озвучить, на что ссылается госпожа Спартц. Обсуждается, что Борис Филатов и Геннадий Корбан встречались однажды с конгрессвумен. Якобы это было связано с первым обращением, в котором она просила Байдена прояснить, есть ли у Ермака какие-либо российские связи. И сейчас мы видим, что Корбана тайным указом лишили гражданства. Из-за этой истории мы получаем безумный, извините, срач, что происходит во время войны. Насколько это уместно?

— Абсолютно неуместно. Это первое.

Второе. Тайные указы по гражданству все. Это не касается конкретных лиц.

Третье. Считаю, что любые встречи с кем-либо не являются основанием для того, чтобы юридически корректно лишить кого-то гражданства или еще какие-то юридические действия совершать.

Четвертое. Вернусь к началу. Считаю, что эта маленькая история имеет гораздо меньшую «цену», чем то, что мы сегодня видим. А это проблемы неверной коммуникации на входе. Надо было объяснить, что происходит вместе с Корбаном. Стоит он с юридическими представителями, консультантами и стоят представители государственных органов и говорят: «Это основания или это не основания». Этот диалог мы должны увидеть. Все остальное — это исключительно медийная спекуляция.

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