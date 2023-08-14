«Он мог достать что-то со складов». Почему компания Пашинского поставляет оружие для ВСУ — объясняет заместитель председателя Комитета ВР по нацбезопасности 14 августа, 20:21 NV Премиум Украинские военные недалеко от линии фронта в Донецкой области, 11 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Егор Чернев, нардеп, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, объяснил Radio NV, как компания экс-депутата Сергея Пашинского Украинская бронетехника стала крупнейшим частным поставщиком оружия для ВСУ.

— Я отмотаю назад в 2019 год. Когда-то Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал о своем видении расследования инцидента с участием депутата Верховной Рады Сергея Пашинского.

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И тогда, когда президента спросили, как он реагирует на эту стрельбу с участием Пашинского, которую тогда расследовало ГБР, Владимир Зеленский ответил: выйдите на улицу и спросите: Пашинский бандит или нет? Я даю вам 100%, 100 человек спросите, 100 человек скажут, что да, бандит. Почему я об этом вспоминаю?

Потому что буквально накануне издание The New York Times написало о том, что компания, которая связана с бывшим народным депутатом Сергеем Пашинским, которого подозревали в коррупции, стала крупнейшим частным поставщиком оружия с начала войны. И хотя сам Пашинский, несмотря на обвинения в коррупции, несмотря на какое-то такое определенное политическое его затишье, все-таки стал нужным во время войны.

Ему позвонили, попросили о помощи. И по данным издания, продажи компании Пашинского Украинская бронетехника, составила за прошлый год рекордных более 350 миллионов долларов, по сравнению с тремя миллионами за год до войны. Как так получается, что Пашинский, которого президент называл бандитом, стал таким незаменимым во время войны?

— Интересный вопрос, потому что я также об этой истории с Украинской бронетехникой узнал пару дней назад, насколько большой объем прошел денег через эту компанию. Мне сложно сейчас комментировать, почему так. Я думаю, что правоохранительные органы все же разберутся, есть ли там коррупционная составляющая. Но я просто помню первые дни и первые месяцы этой войны, когда собирали оружие, где только возможно и кто только мог. Потому что не было, и вы, я думаю, что помните, что нам начали поставлять западное вооружение где-то на третий месяц, если я не ошибаюсь.