Главные коллаборанты страны. Почему соратники Медведчука, среди которых много предателей, продолжают существовать как партия 18 апреля, 11:52 Цей матеріал також доступний українською Виктор Медведчук после задержания его СБУ (Фото:СБУ)

Во время войны ОПЗЖ стала настоящей пятой колонной Кремля. Партию пытаются запретить, но у нее есть шансы «перекраситься».

27 марта, на 24 день жизни в российской оккупации, жители Энергодара, находящегося в 120 км от Запорожья, узнали: в городе появился фейковый орган власти. На видео, опубликованном врагом в Telegram-канале, об этом сообщил круглолицый мужчина в очках и с двумя перстнями на руке.

Видео дня

«С сегодняшнего дня в городе начинает работать „общественный совет самоорганизации населения“, — монотонно и не глядя в камеру заявил он, сидя на фоне герба города. — Путем голосования главой „совета“ был избран я, Шевчик Андрей Владимирович».

Эта фамилия местным жителям хорошо известна. Ведь Шевчик в городском совете Энергодара депутатствовал от партии Оппозиционная платформа — За жизнь (ОПЗЖ).

Он стал единственным представителем городских властей Энергодара, кто публично согласился на сотрудничество с оккупантами. В то же время законно избранный городской голова Дмитрий Орлов и остальные депутаты изменять Украине отказались. Поэтому оккупанты похитили и до сих пор удерживают в плену Ивана Самойдюка, первого заместителя мэра города.

«Если бы мне сказали, на кого орки сделают ставку, я бы точно сказала, что это будет Шевчик», — рассказывает НВ Яна Дабижа, управляющая делами исполкома Энергодарского горсовета. Она объясняет: Шевчик свои взгляды не особо скрывал, любил московский патриархат и поздравлял население с 9 мая с приколотой к одежде георгиевской лентой даже после 2014 года.

Андрей Шевчик, коллаборант из ОПЗЖ в Энергодаре / Фото: DR

Так же вели себя на национальном уровне и партийные боссы Шевчика — руководители ОПЗЖ.

Российские поклонники



Таких представителей ОПЗЖ, как Шевчик, после вторжения России на территорию Украины оказалось немало. Именно эта партия стала едва ли не главным «поставщиком» коллаборантов в Украине.



Оно и неудивительно: в последние годы ОПЗЖ превратилась в ключевую пророссийскую силу в Украине, а ее руководители оказались единственными украинскими политиками, которых регулярно принимал Кремль.

Эта «рыба» гнила из головы, ведь одним из глав партии был Виктор Медведчук, кум руководителя московского режима Владимира Путина. Еще в начале войны он, подозреваемый в госизмене, скрылся из-под домашнего ареста. Недавно СБУ задержала Медведчука и пытается выменять его на украинских пленных.

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Еще один известный представитель ОПЗЖ — Илья Кива — сбежал в Испанию, откуда перебрался в РФ и начал поливать родину грязью на российских пропагандистских телеканалах. В первый день войны он заявил, что Украина «порабощена и поставлена на колени Западом, пропитана нацизмом», а «народу нужно освобождение».

Остальные топ-политики этой партии или вообще исчезли из информпространства (как Сергей Левочкин), или пытаются лишний раз не светиться (как сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко).

Не менее радикально поступил их партийный коллега — бизнесмен и политик Григорий Суркис: вместе с братом Игорем, президентом ФК Динамо и внуками призывного возраста он сбежал из Украины.

На низовом уровне некоторые представители ОПЗЖ пошли на прямое сотрудничество с оккупантами. Так, например, в практически разрушенном Мариуполе. 4 апреля члены этой политсилы «избрали» главой города Константина Иващенко, — депутата ОПЗЖ в горсовете. Кроме того, по данным Мариупольского горсовета, пятеро опзжников «не просто поддержали оккупантов, а выступали информаторами вражеской армии и фактически корректировали обстрелы критической гражданской инфраструктуры».

Помогал врагу и Анатолий Фомачевский, депутат от ОПЗЖ в городе Изюм Харьковской области. По данным Госбюро расследований (ГБР), он вместе с депутатом от Блока Светличной Юрием Козловым, бывшим мэром и работником полиции, перешел на сторону оккупантов и «сливал» информацию о расположении подразделений ВСУ, местных активистов, предпринимателей, участников терробороны и членов их семей.

Похожая ситуация возникла и в городе Купянск Харьковской области, где городской голова Геннадий Мацегора — также представитель ОПЗЖ — пошел на соглашение с россиянами.

А в оккупированных Каховке и Мелитополе на сторону России перешли представители Опоблока (бывшей Партии Регионов), на базе которой в свое время возникла та же ОПЗЖ.

Такие случаи сотрудничества с врагом фиксируют украинские правоохранители и открывают уголовные производства за государственную измену и посягательство на территориальную целостность. Евгений Енин, заместитель министра внутренних дел, рассказал НВ: за время военных действий правоохранители обнаружили и прекратили деятельность 227 коллаборантов. Однако силовики в своей статистике не разделяют, к какой партии относятся предатели.

«Все очень просто: помогаешь оккупанту — получаешь до 15 лет лишения свободы или будешь сидеть пожизненно, кем бы ты ни был», — объясняет Енин.

Состав преступления таких лиц определен статьей о государственной измене, рассказал замглавы МВД. За коллаборационную деятельность — например, публичное отрицание осуществления РФ вооруженной агрессии против Украины — наказывают лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.

Если же коллаборационные действия привели к гибели людей или других тяжких последствий, приспешников оккупантов ждет лишение свободы на 15 лет, или же пожизненное заключение.

Однако появление уголовных производств в отношении представителей ОПЗЖ за государственную измену — это лишь часть последствий для них. Поведение предателей среди местных депутатов дало толчок и к более масштабному процессу — окончательному краху крупнейшего пророссийского проекта в Украине.

Так, 19 марта СНБО решил приостановить на время военного положения деятельность ОПЗЖ и еще 10 более мелких пророссийских партий. Сейчас остается оформить это решение правильно с юридической точки зрения, отметил НВ Алексей Гарань, профессор политологии Киево-Могилянской академии. Ведь основания для этого есть.

«Нужно поднять их заявления о том, что до февраля у нас не было войны, а был „братоубийственный“ конфликт, — говорит Гарань. — Они не признавали присутствие российских войск на украинской территории, а после начала войны тоже долгое время осуждения не было. Они призывали к миру, но не называли, кто является виновником войны».

Как и переход многих депутатов от ОПЗЖ на сторону оккупантов на местном уровне — еще один аргумент, которым можно воспользоваться, убежден политолог.

Попытки спасти тонущий крейсер



После начала войны парламентскую фракцию ОПЗЖ, состоящую из 44 народных депутатов, покинули 9 ее членов. А депутаты этой политсилы на местах начали распускать фракции и создавать новые — «Платформа за жизнь и мир».



Через несколько дней после решения СНБО сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович, находясь в Израиле, заявил, что партия прекращает деятельность. Мол, политсила всегда выступала за мир, а сейчас его нет. Но осуждение войны России против Украины от Рабиновича так и не прозвучало.

Таким образом, убеждает политолог Владимир Фесенко, Рабинович попытался снять с себя «часть ответственности и не быть причастным к обвинениям в коллаборации с оккупантами». А кроме того, отмежеваться от обвиняемого в госизмене кума российского президента, с которым он был партнером много лет.

Однако заявление Рабиновича на партийном сайте ОПЗЖ исчезло на следующий день. А появилась другое — от еще одного сопредседателя политсилы Юрия Бойко. Он сообщил о продолжении работы партии и увольнении Рабиновича.

Впоследствии Бойко пошел еще на одну попытку спасти партию: осудил агрессию России против Украины и заявил, что политсила будет помогать властям, а некоторые члены партии даже запишутся в территориальную оборону.

НВ попросил нардепа ОПЗЖ Николая Скорика объяснить, каким он видит будущее партии. Однако тот отказался от комментария и попросил воспользоваться «официальной информацией от самой политической силы». На замечание НВ о том, что депутаты их политсилы на местах сотрудничают с оккупантами, он ответил, что «это далеко не так».

«Я знаю, что большинство наших партийцев отданы Украине и если какие-то случаи есть, то это личное дело каждого, — заявил Скорик. — Вообще не хочу это комментировать, потому что сейчас военное время и любое слово может быть использовано через негатив ко мне лично и к моей политической силе. Я считаю, что это неправильно».

Билет на выход



Но как бы ни пытались члены ОПЗЖ сейчас спасти ситуацию, процессы ликвидации уже запущены. 14 апреля фракция этой партии в парламенте, когда-то второй по численности, прекратила свое существование. Но в политсиле заявили, что создадут вместе с теми, кто остался, депутатскую группу.



Однако у самих депутатов, все это время относившихся к пророссийской политсиле, пока невозможно забрать мандаты. Также и партия ОПЗЖ юридически продолжает существовать после решения СНБО о запрете. Между тем, Министерство юстиции параллельно пытается отменить их лицензию через суд.

Александр Корниенко, первый заместитель председателя Верховной Рады, пояснил НВ: такая ситуация сложилась из-за отсутствия законов, позволяющих забрать мандат или полностью запретить партию.

«У нас в Конституции, в Регламенте, в основных законах, которые касаются депутатов, — к сожалению, нет прямых ответов на эти вопросы, — говорит Корниенко. — Нет такого основания для потери мандата, как запрет партии [решением СНБО]. Даже нет основания для роспуска фракции. Кроме случая, если в ней будет меньше 17 человек».

Сейчас парламент принял в первом чтении законопроект, который должен урегулировать запрет пророссийских партий. К документу готовят поправки. Поэтому, говорит Корниенко, пока не понятно, каким закон будет в финальной версии: «Там очень широкий спектр предложений: от роспуска фракции и превращения депутатов во внефракционных до идей, как забрать статус депутатов».

Более сложный вопрос: что делать с депутатами пророссийских партий в местных советах, признается политик. Ведь кроме парламентской ОПЗЖ там есть ряд запрещенных мелких партий, например, как созданная пророссийским блоггером Анатолием Шарием партия его имени. В случае запрета этих образований и отзыва депутатов городские советы могут начать терять кворум. Поэтому в Раде сейчас нардепы обсуждают модели, как эту ситуацию урегулировать.

Попытаются перекраситься



Если ОПЗЖ все же удастся запретить полностью, то политики этой политсилы будут пробовать мимикрировать и переименовываться, говорит Гарань. Опыт у них есть: именно так это произошло с Партией Регионов, из которой возник в 2014 Оппозиционный блок, а из части последнего в 2019 образовалось ОПЗЖ.



«Поэтому очень важно, чтобы до людей была донесена информация об их поведении, их измене, оправдании российской агрессии, — говорит Гарань. — Здесь действительно большая ответственность лежит и на наших СМИ».

Соглашается с этим также и Фесенко. Поскольку в Украине, по его словам, не проблема создать новую партию. Есть зарегистрированные формальные партии-аватарки, которые можно купить и уже на их базе вернуться в политику. Но даже при таком сценарии, предполагает политолог, опзжшники не смогут снова заявить себя как пророссийская партия.

«Это, скорее, может быть образование типа умеренных хозяйственников, — говорит Фесенко. — Будут работать скорее в таком неидеологизированном ключе, без использования пророссийских лозунгов, без лозунга примирения с Россией».

Но это при условии, что представителям ОПЗЖ все же удастся вернуться. В парламенте признаются, что пророссийских политиков могут ждать люстрационные процессы.

«Коллеги будут адвокировать и продвигать [политическую люстрацию], чтобы это произошло», — говорит Корниенко.

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