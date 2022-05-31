Телеканалы пула Порошенко выключили из цифрового эфира «из-за нарциссизма» пятого президента — Подоляк 31 мая, 05:16 Цей матеріал також доступний українською Подоляк заявил, что Порошенко «очень влюблен в себя» (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что телеканалы 5 канал, Прямой и Эспрессо, относящиеся к пулу Петра Порошенко, выключили из цифрового эфира из-за «нарциссизма» пятого президента Украины.



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В интервью LB Live член украинской делегации на переговорах с Россией отметил, что это вопрос Совбеза и вопрос единой информационной политики страны во время войны.

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«Отчасти [эти каналы транслировали национальный телемарафон] - да. А частично транслировали человека, который очень влюблен в себя. У нас много нарциссов, я понимаю, у нас политика построена на нарциссизме как таковом, мы продаем часто нарциссов», — добавил Подоляк.

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По его словам, это вопрос профессионального качества информационного пространства Украины — «если ты продаешь нарцисса, который пуст внутри».

«Так вот этот человек, влюбленный в себя, опосредованный владелец каналов, я не очень понимаю, зачем во время войны эту самовлюбленность, свои нарративы продавать в таком виде в рамках единого информационного пакета», — считает Подоляк.

На замечание, что то же самое можно сказать и о «нарциссах, которые сейчас паразитируют в эфире общенационального телемарафона», советник главы ОП ответил, что «ущерб, который причиняет субъект [Петр Порошенко], гораздо больше».

«Потому что нарциссизм, когда ты просто продаешь себя, потому что ты хочешь монетизироваться на определенном уровне — это одно дело. Это непрофессионально, но это маленький вред.

А другое дело — когда ты все еще никак не можешь смириться с тем, что ты проиграл. И для того чтобы как-то подсознательно компенсировать это, ты можешь пойти на любые разрушительные информационные технологии", — резюмировал Подоляк.

Госспецсвязи объяснило отключение от цифрового эфира Прямого, 5 канала и Эспрессо решением СНБО.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов дал понять, что эти каналы якобы не хотели участвовать в едином телемарафоне, поэтому, отметил он, это решение не о цензуре, а о безопасности.

По словам гендиректора 5 канала Владимира Мжельского, вещателям предложили транслировать общий марафон, не приобщаясь к его производству. То есть фактически оплачивать трансляцию чужого контента.



Вільні медіа, в которые входят 5 канал и Прямой, не раз обращались в Нацсовет, СНБО и МКИП, повторяя свою просьбу присоединиться к производству, а не только трансляции марафона, однако ответа не последовало.

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