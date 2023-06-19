Подоляк рассказал, почему Офис президента не увольняет Татарова 19 июня, 16:52 NV Премиум Олег Татаров (Фото:zib.com.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Radio NV рассказал, почему не увольняют заместителя главы ОП Олега Татарова, который был «спикером МВД» во время уголовных преследований и убийств участников Революции Достоинства.

В эфире Radio NV Подоляк заявил, что для увольнения Татарова необходимо, чтобы подозрения в отношении него «имели юридическую окраску», что позволит «процедурно давить через судебную систему».

Видео дня

«Я понимаю, что вы сейчас скажете, что у нас не является сегодня эффективной концепция справедливости как таковая, и не является неангажированной судебная система, особенно вспомним того же Князева и так далее. Но между тем не может так быть, что собралась группа кого-то и сказала: у нас есть соответствующие подозрения. … Если будет юридически доказаны факты, да, они могут не быть причиной того, что завтра будет отставка, но, по крайней мере, это юридически зафиксированный факт, а не какое-то компроматное распространение информации как подозрения. Надо все же переходить, как мне кажется, я понимаю, что хочется получать очень быстрые результаты, но стабильность государства — это институты и правила. Даже если ты имеешь подозрения, ты должен доказать юридически эти подозрения», — сказал заместитель главы ОП.