Отсутствие новостей о поставках оружия Украине не означает их сокращения — Резников
Резников признал, что власти стали меньше информировать о поставках оружия Украине (Фото:defense.gov)
Министр обороны Алексей Резников заявил, что отсутствие постоянных новостей о поставках оружия Украине не означает их сокращения.
В интервью Интерфакс-Украина он объяснил, почему стало меньше новостей о поставках вооружений.
«Многие партнеры по Рамштайну говорят, что „мы даем вот это и это, но не надо об этом делать пост“. Я, выполняя их пожелания, и не рассказываю. Мы после победы всех похвалим», — отметил министр.
По его словам, «ВПК стран участниц Рамштайна получили сигнал, что их правительства поддерживают долгосрочную перспективу поддержки Украины».
«Они понимают, что надо не только сегодня дать нам оружие и боеприпасы. Нужны ремонт, обслуживание, а дальше — запуск производств. Они заинтересованы производить для себя, чтобы оружие со складов отдавать нам», — сказал Резников.
При этом Резников добавил, что «по боевой авиации и танкам вопрос не решен».
«Есть масса факторов, в том числе долгое обучение. Но главное, скорее, — то, что это самое дорогое, что может быть и требует ремонта, ухода, обслуживания. Дать сегодня танки и не взять на себя обязательства по их обслуживанию нельзя. Мне кажется, что политическое решение, каким будет боевой танк в Украине — это вопрос времени. Но это произойдет», — подчеркнул он.
Накануне Пентагон объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, суммой 1,1 миллиарда долларов, который включает:
- 18 РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним;
- 150 бронированных автомобилей Humvee;
- 150 тактических автомобилей для буксировки вооружения;
- 40 грузовиков и 80 прицепов для транспортировки тяжелой техники;
- два радара для БПЛА;
- 20 многоцелевых радаров;
- системы для противодействия БПЛА;
- тактические системы защищенной связи и наблюдения, оптика;
- оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- бронежилеты и другое снаряжение;
- финансирование обучения и материально-технического обеспечения войск.