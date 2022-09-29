Отсутствие новостей о поставках оружия Украине не означает их сокращения — Резников 29 сентября, 12:01 Резников признал, что власти стали меньше информировать о поставках оружия Украине (Фото:defense.gov)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что отсутствие постоянных новостей о поставках оружия Украине не означает их сокращения.

В интервью Интерфакс-Украина он объяснил, почему стало меньше новостей о поставках вооружений.

«Многие партнеры по Рамштайну говорят, что „мы даем вот это и это, но не надо об этом делать пост“. Я, выполняя их пожелания, и не рассказываю. Мы после победы всех похвалим», — отметил министр.

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По его словам, «ВПК стран участниц Рамштайна получили сигнал, что их правительства поддерживают долгосрочную перспективу поддержки Украины».

«Они понимают, что надо не только сегодня дать нам оружие и боеприпасы. Нужны ремонт, обслуживание, а дальше — запуск производств. Они заинтересованы производить для себя, чтобы оружие со складов отдавать нам», — сказал Резников.



При этом Резников добавил, что «по боевой авиации и танкам вопрос не решен».



«Есть масса факторов, в том числе долгое обучение. Но главное, скорее, — то, что это самое дорогое, что может быть и требует ремонта, ухода, обслуживания. Дать сегодня танки и не взять на себя обязательства по их обслуживанию нельзя. Мне кажется, что политическое решение, каким будет боевой танк в Украине — это вопрос времени. Но это произойдет», — подчеркнул он.

Накануне Пентагон объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, суммой 1,1 миллиарда долларов, который включает:

18 РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним;



150 бронированных автомобилей Humvee;

150 тактических автомобилей для буксировки вооружения;

40 грузовиков и 80 прицепов для транспортировки тяжелой техники;

два радара для БПЛА;

20 многоцелевых радаров;

системы для противодействия БПЛА;

тактические системы защищенной связи и наблюдения, оптика;

оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов;

бронежилеты и другое снаряжение;

финансирование обучения и материально-технического обеспечения войск.