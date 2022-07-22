«Это другая история». У пограничников еще вчера появилось фото Корбана, чтобы тот «не проскользнул» — чиновник МВД 22 июля, 19:37 Геннадий Корбан (Фото:НВ)

В четверг, 22 июля, у пограничников западного направления появилось фото бизнесмена Геннадия Корбана, чтобы тот «не проскользнул», заявил влиятельный топ-чиновник из МВД в комментарии НВ на условиях анонимности.

По информации этого источника, его ведомству ничего не известно о возможном отказе Корбана во въезде в страну. Он предположил, что кто-то не так интерпретировал последствия потери гражданства.

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«Если есть решение либо президента Украины, либо другого должностного лица, либо решения суда, которое, например, отменяет предоставление гражданства, то шаг № 1 чисто технически — это отмена действия документов. И, безусловно, об их упразднении информируется полиция, пограничники и другие соответствующие службы. Вот и все. Но это другая история», — заявил он.

Как уточнил топ-чиновник МВД, в случае потери гражданства человек может въехать в страну с помощью другого паспорта и «никаких запретов быть не может».

Отказ на въезд, по его словам, может быть основан, например, на неуплате алиментов, на штрафе за нарушение правил дорожного движения, или если присутствие человека на территории Украины не отвечает национальным интересам.

«Но эти треки вообще никак не соединены. Кто-то, может быть, иногда там что-то путает. Возможно, кто-то специально смешивает эти подходы, — объяснил топ-представитель МВД. — Я ничего не слышал о запрете на въезд [Корбану]», — добавил он.

Глава терробороны Днепропетровской области, бизнесмен Геннадий Корбан в пятницу, 22 июля, сообщил, что находится в пункте перехода границы Смильница и не может попасть в Украину.

Бизнесмен также опубликовал фото акта об изъятии его загранпаспорта от 22 июля, в котором сказано, что «документ является недействительным согласно поручению ГУ ГМС в Днепропетровской области от 20 июля».

Ранее источник сообщил НВ, что Геннадий Корбан пытается въехать в Украину, но его не пускают. По информации издания Украинская правда, пограничники сказали Корбану, что его украинское гражданство приостановлено, но не показали никаких подтверждающих документов.



1 июля народный депутат Сергей Власенко опубликовал в Facebook якобы копию указа президента Владимира Зеленского о лишении Корбана гражданства Украины. Согласно этому документу, гражданства лишаются десять человек, среди которых народный депутат от Слуги народа Игорь Васильковский, представитель запрещенной ОПЗЖ Вадим Рабинович и бизнесмен Игорь Коломойский. Подписи главы государства под указом нет.

В Офисе президента не комментировали эту информацию. На документе стоит дата 18 июля, но на сайте президента такого указа нет. Это может объясняться тем, что документ является тайным и не подлежит публикации, пишет движение Чесно.

НВ пытался подтвердить или опровергнуть эту информацию у Коломойского и Корбана, а также у Офиса президента, но пока не получил комментарии.

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