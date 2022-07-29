«В ОП не готовы к плану Б». Политолог объяснил, почему Корбан публично беспокоится лишением гражданства, а Коломойский — молчит

29 июля, 15:16
Эксклюзив НВ
Геннадий Корбан и Игорь Коломойский (Фото:Коллаж НВ)

Геннадий Корбан и Игорь Коломойский (Фото:Коллаж НВ)

Когда в Офисе президента готовили указ о лишении десяти человек гражданства, надеялись, что внимание общества отвлечет личность бизнесмена Игоря Коломойского, предполагает политолог Игорь Рейтерович.

«Видимо, они надеялись, что все сосредоточатся на фамилии Коломойского, начнут его обсуждать, найдут много положительных вещей. А то, что решение сомнительное с правовой точки зрения, — не будет фигурировать, потому что политическая целесообразность или нелюбовь к этому олигарху будут превышать риски, которые Офис взял на себя, когда готовил указ», — рассказал в эфире Радио НВ Рейтерович.

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Но, по мнению политолога, в список попали другие люди, актуализировавшие эту тему в публичном пространстве, а в ОП избрали «проигрышную» тактику.

«Офис президента, по своей привычке, оказался не готов к второму этапу, плану Б, или другому сценарию. И выбрал стандартную практику, которая для него характерна как минимум последние несколько месяцев, — просто ничего не комментировать, делать вид, что ничего не произошло».

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Также политолог попытался объяснить, почему из 10 человек, указанных в копии указа президента, публично беспокоится вопросом своего гражданства только бизнесмен и глава штаба территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан.

«Некоторые, думаю, избегают публичности, а, возможно, пытаются решить вопрос теневым способом. Также они могут иметь перед Корбаном одно преимущество: на момент выхода этого тайного указа <...> они были в Украине. По ним должна применяться другая процедура: видимо, к ним должны приехать представители пограничной службы, сообщить, что они будут депортированы или высланы», — считает Рейтерович.

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Политолог также уверен, что решение о лишении гражданства Коломойского, если такое было, предварительно с ним обсуждалось.

«Абсолютное отсутствие реакции как раз связано с тем, что он отлично об этом знал. И будет пытаться это решить каким-то другим способом», — убежден Рейтерович.

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Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Игорь Коломойский Гражданство Геннадий Корбан Граждане Украины Лишение гражданства Радио НВ Офис президента Украины

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