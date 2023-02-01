«Показать результат на знаковой фигуре». Почему СБУ решила прийти с обысками к Коломойскому — Ярослав Юрчишин 1 февраля, 16:45 Эксклюзив NV Игорь Коломойский во время обысков (Фото:УП)

Ярослав Юрчишин, нардеп, первый заместитель председателя комитета ВР по антикоррупционной политике, рассказал в эфире Radio NV, как Служба безопасности Украины обысками у Игоря Коломойского хочет продемонстрировать собственные результаты на известной фигуре.

Ярослав Юрчишин нардеп, первый заместитель председателя комитета ВР по антикоррупционной политике

— Что касается дела Коломойского, по которому сегодня проходил обыск в его доме. Скажите, пожалуйста, есть ли возможности у правоохранителей довести это дело до завершения?

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— На самом деле напомню сюжет дела: фирмы, связанные с Коломойским в момент, когда он вместе со своим партнером по Привату [Геннадием] Боголюбовым контролировали фактически государственное предприятие Укрнафта. Закупили нефть и не оплатили фактически ее, но распространили и продали через сеть опять же связанных с Приватом АЗС.

Это дело давнее — оно фактически продолжается с 2017 года. Правда подследственность по этому делу за Национальным антикоррупционным бюро, а не Службой безопасности Украины. Почему? Потому что государственная компания. Почему? Потому что подозревается руководство, действовавшее в интересах собственно Коломойского.

Даже в сентябре прошлого года, исполняющему обязанности директора в то время было вынесено подозрение и избрано меру пресечения — залог, сейчас не помню точную сумму. Но дело в активной проработке антикоррупционного бюро. Есть по меньшей мере три фигуранта, которые тоже получили меры пресечения в виде залога. Почему сейчас СБУ включилась в это дело, которое не совсем по подследственности СБУ вместе с Бюро экономической безопасности? Есть несколько вариантов. Первое — это попытка показать тоже хороший результат по знаковой фигуре. Это не очень хорошо, потому что опять же всегда можно обжаловать эти действия по подследственности, поскольку это подследственность НАБУ.

И уже проходили осенью — обыски опять же и у Коломойского — это, конечно, сторона защиты может обжаловать и нанести вред в принципе и делу, которое ведет Национальное антикоррупционное бюро. Худший сценарий, и это несколько заключается в том тезисе, о котором говорили, что возможно перед саммитом с Европейским Союзом хочется показать, что неприкосновенных не существует. Нам же нужно показать что-то по деолигархизации — это одно из требований Европейского Союза.

Честно говоря, в этом направлении конь не валялся. Даже реестр олигархов, заказанный Советом национальной безопасности и обороны и оплаченный из государственного бюджета, пока еще не работает. Поэтому Коломойский вроде бы такая интересная персона. По нему можно показать. И, конечно, не покажешь, что осенью происходило — нужно показать сейчас.

— Дело Укрнафты — это лишь один из эпизодов в биографии самого Коломойского. Скажите, почему именно за нее так сказать ухватились. По вашему мнению, это такой самый реальный кейс сейчас?

— На самом деле по активам Коломойского есть расследование и вывод средств из Приватбанка, есть ряд других меньших уголовных производств. Но почему Укрнафта? Потому что здесь схема фактически очень подобная схеме, которой когда-то воспользовался Онищенко: якобы продал газ, забрал газ у государственного предприятия, реализовал его как коммерческий, деньги потом предприятие простило.

То есть в принципе здесь достаточно, с одной стороны, несложная система доказывания: есть государственная компания, есть связанные между собой фирмы и АЗС, которые связаны с олигархом, контролирующим менеджмент государственной компании, в интересах олигарха совершает незаконные действия, чем приводит к потере огромного количества денежных средств. По оценкам — до 40 млрд. Соответственно это дело достаточно реально доказать: уже есть подозреваемые и оно достаточно на слуху. Собственно по чему заходить к Коломойскому? Либо по Укрнафте, либо по Приватбанку.

— Собственно говорить о том, чем должно завершиться следствие по этому делу, наверное, слишком рано. Какие версии могут звучать сейчас, что можно озвучить?

— Очень не хотелось, чтобы Служба безопасности Украины перетягивала дело, которое уже расследуется достаточно длительное время Национальным антикоррупционным бюро. Потому что у нас были такие случаи, когда дело перетягивалось, например, как дело Татарова и тихонько исчезало, то есть закрывалось следователями Службы безопасности. Очень бы не хотелось, чтобы был такой сценарий — это самый негативный сценарий.

Более положительный сценарий: подозреваемые, если они начнут давать показания, а есть большой шанс, что они начнут давать показания, есть возможность выйти на владельцев, то есть на Коломойского, его партнера. Но это требует времени. В самом деле, вы совершенно правы, вряд ли мы увидим какие-то громкие приговоры или задержание у нас может быть буквально сегодня, но вряд ли оно будет. А вот приговоры мы услышим, наверное, где-то через месяц, может быть и несколько, может быть и год.

— Давид Арахамия анонсировал сегодня увольнение всего руководящего состава таможни. Прокомментируйте, пожалуйста, дождемся?

— Очень трудно комментировать Давида Арахамию по одной банальной причине, потому что у Давида, при всей его конструктивности, зачастую заявления не соответствуют тому, что он может комментировать. Когда политик говорит об увольнении всей таможни, где основания, почему именно сейчас, кто предоставил информацию, какие злоупотребления стали причиной, когда это будет, как это будет? На Кабинете Министров? Похоже, заседаний в ближайшее время не планируется. Поэтому больше вопросов, чем ответов. Но такие заявления очень трудно комментировать, потому что они раскочегаривают такие ожидания, то есть это махровый популизм. Посадки — весной.

И вот ждем весны уже четвертый год, кажется. Даем сноску на COVID, даем сноску на войну. Подготовки вроде бы идут, но дождемся ли — вопрос. И опять же, а кто дает эти обещания? Политики? Политики не отвечают за посадки. Мы живем в демократической стране. Об этом должны говорить следователи, об этом должны говорить прокуроры, об этом должны говорить в своих приговорах судьи. Политики могут обсуждать, говорить о необходимости, о том, что нужны какие-то шаги и подавать законопроекты, чтобы таможня нормально работала и схем не было.